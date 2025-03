Amici 24, Deborah Lettieri sfida Alessia e attacca la Celentano. La reazione (durissima) della ballerina Ne daytime del 26 marzo, Lettieri ha lanciato un guanto di sfida ad Alessia e messo in dubbio il suo lavoro con la prof Celentano. Durissima reazione della ballerina.

Nuovo daytime di polemiche ad Amici 24. Dopo il televoto lanciato ieri (con relativa bagarre sui social), oggi 26 marzo l’appuntamento quotidiano col talent show di Canale 5 ha regalato una nuova dinamica di tensione tra Deborah Lettieri, Alessandra Celentano e l’allieva di quest’ultima, la ballerina Alessia Pecchia. Ecco cosa è successo.

Amici 24: Deborah Lettieri sfida Alessia e punge la rivale Celentano

Già nel corso del serale di sabato scorso le prof Lettieri e Celentano erano entrate in rotta di collusione dopo la sfida tra Francesca e Chiara, culminata nello sfogo post puntata di Deborah contro la collega, accusata – velatamente – di aver giocato sporco. A distanza di pochi giorni, le due maestre di ballo stanno facendo nuovamente discutere. Stavolta le tensioni sono scoppiate a causa del guanto di sfida lanciato oggi da Deborah Lettieri ad Alessia Pecchia, che dovrà preparare una rumba di coppia contro Raffaella Mitaritonna (entrambe balleranno con il latinista Mattia Zenzola). All’atto del lancio della sfida, però, Deborah ha rivolto alla giovane ballerina alcune parole che avevano come bersaglio indiretto Alessandra Celentano, scatenando la reazione piccata dall’allieva.

"Un nuovo guanto per te: rumba in coppia. L’ho scelto perché nella rumba il movimento deve essere fluido, morbido e pieno… quindi, inutile dirlo, che Raffaella gioca in un altro campionato. Non potrà mancare nemmeno la connessione profonda con il partner", ha osservato Deborah Lettieri, per poi fare alcune osservazioni sul rapporto di Alessia con la sua fisicità: "Una ballerina di latino con le gambe sempre coperte non si è mai vista. E tu, con la bellezza che hai, non hai bisogno di nasconderti", ha aggiunto la prof invitando poi la ballerina a liberarsi "finalmente di quegli strati di tessuto" che, a suo avviso, in diverse occasioni Alessandra Celentano le ha fatto indossare per ballare. "I complessi sul corpo sono più suoi che tuoi", ha sentenziato in modo polemico Lettieri, alludendo al fatto che Alessandro Celentano in alcune occasioni avrebbe fatto indossare ad Alessia abiti troppo coperti per celarne le forme.

Alessia accetta la sfida

Il guanto di sfida è stato accettato con decisione dalla ballerina, che ha poi chiarito di non aver alcun problema con il suo corpo: "Adesso sono nella mia forma fisica migliore, non ho alcun problema a scoprirmi. Ora mi vedo meglio rispetto ad altri momenti. Delle volte la scelta dei pantaloni parte dalla Celentano è stata dettata dallo stile di danza. Certo, non sono una ‘alice’, ma non c’è problema, ognuno ha la sua fisicità, l’importante è stare ben con se stessi. Non mi vedo così tanto più ‘cicciotta’ di Raffaella". Successivamente, Alessia ha analizzato le parole della Lettieri insieme a Luke. "Secondo me c’è una provocazione velata. Ti sta dicendo: ‘perché la Celentano ti copre’?", ha osservato quest’ultimo. Ma Alessia è stata chiara e netta nel proteggere il suo rapporto con la prof, da lei definita addirittura una ‘mamma’: "Se vuole mettermi contro di lei, non c’è riuscita. Forse, a differenza di come è lei con gli allievi, tra me e la maestra c’è dialogo. Io conosco mia madre, non mi farà litigare con lei".

