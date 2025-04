Amici 24, la Celentano mette a dura prova Francesco. Daniele è deluso dai commenti dei compagni Durante il daytime odierno la maestra di danza ha lanciato un guanto di sfida molto complicato al ballerino mentre Daniele è rimasto male per alcuni commenti.

Durante il daytime di Amici 24 di oggi, giovedì 24 aprile, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Francesco Fasano che si scontrerà in un ballo appassionato contro Chiara Bacci. La coreografia scelta dalla prof. di danza è un tango, una prova davvero ardua per entrambi.

Il guanto di sfida di Alessandra Celentano a Francesco Fasano

"Sei consapevole della tua tecnica e del ballerino che sei…versatile e completo. Ho pensato di farti confrontare con Chiara su una coreografia che riporta al Tango dove classe, eleganza, stile e sensualità saranno protagoniste […] Siete due bei ballerini, io guarderò l’insieme della performance, la bellezza artistica e la classe. Tra due ballerini di qualità diventerà, più che un’esternazione di bravura, una questione di gusto artistico di chi vi ammirerà!", così Alessandra Celentano si è espressa lanciando il suo guanto di sfida. Il compito, seppur difficile, ha entusiasmato entrambi i ballerini che non vedono l’ora di esibirsi. Tanto che Francesco ha detto: "Bello, non ho mai fatto nulla del genere però mi ci vedo…magari sbaglio…guardando il video dico ‘ce la posso fare’. Sarà una bella sfida".

I commenti degli allievi

I ragazzi di Amici 24 hanno avuto modo di confrontarsi tra di loro scrivendo in forma anonima su un foglio dei commenti sui compagni. C’è stato però Daniele che è rimasto male per un commento di Francesco. Quest’ultimo ha scritto un messaggio per Alessia in cui però parlava del suo diretto avversario con cui, varie volte, ha avuto scontri al Serale. "Il tuo punto di forza è tutto, quello che manca a Daniele ce l’hai tu", ha scritto il ballerino e a questo punto Daniele gli ha chiesto spiegazioni e ha avuto come risposta queste parole: "Alessia potrebbe dare un po’ di quello che ha lei a Daniele, il suo arrivare alle persone in modo esplicito". Daniele ha reagito alle critiche scrivendo all’altro ballerino: "Credo che il tuo punto debole sia una versatilità a metà, io lo sono più di te perché se facessi il tuo risulterei meglio di te se facessi il mio". Francesco di tutta risposta ha detto: "Essere versatile significa farlo bene, non fare cose diverse un po’ campate in aria. Altrimenti non lo conto come versatile". È poi intervenuto Trigno che ha scritto a Daniele: "Penso tu abbia subito in maniera negativa l’entrata di Francesco, che ti ha portato delle insicurezze". Il ballerino gli ha dato ragione: "È vero che l’ho subita in maniera negativa".

