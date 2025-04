Maria De Filippi, quanto guadagna tra Amici e Uomini e donne: una cifra astronomica Il patrimonio della conduttrice di punta di casa Mediaset è da capogiro: si parla di milioni di euro per la conduzione di Amici, UeD e degli altri programmi targati Fascino.

Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, ma anche Tu si que vales e Temptation Island, quanto c’è la mano di Maria De Filippi è sempre un successo e gli ascolti ne sono una conferma a ogni stagione. La conduttrice, da anni sulla cresta dell’onda nelle reti Mediaset, con i suoi programmi targati Fascino, società di produzione di cui controlla il 50% (l’altra metà appartiene al biscione), è una certezza nella programmazione di Canale 5, che ormai da decenni punta su di lei e i suoi format per incassare punti di share e milioni di euro. Ma quanto guadagna Maria De Filippi per il suo instancabile lavoro sia davanti che dietro le telecamere? Le cifre sono da capogiro, e vanno dagli utili della società agli stipendi come conduttrice. Scopriamoli insieme.

Quanto guadagna Maria De Filippi: cifre milionarie grazie ai suoi format

I guadagni di Maria De Filippi riguardano sia la sua attività di conduttrice, come anche quella di autrice e produttrice. Inoltre, come abbiamo già detto, controlla al 50% la Fascino, casa di produzione che realizza i vari programmi di cui spesso è al timone. Non è certo semplice dire con certezza a quanto ammonti il patrimonio di colei che è spesso stata ribattezzata Queen Mary ma, come si legge in un articolo di Italia Oggi del 2024 al netto sarebbe salito da 33,2 milioni a 40 milioni di euro. Sempre sul giornale, venivano riportate le cifre incassate da De Filippi tra il 2018 e il 2023, e si parlava di circa 14,5 milioni di euro di dividendi, ossia intorno ai 2,4 milioni ogni anno. A queste somme da capogiro, poi, va ovviamente aggiunto anche lo stipendio che la conduttrice di punta di casa Mediaset percepisce dall’azienda, e non si può neanche dimenticare che ci sono pure gli introiti dell’etichetta discografica ‘21 Co‘ (che produce tanti dei giovani talenti canori di Amici), di cui Fascino è diventata azionista al 40%. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

