Amadeus, il cachet ad Amici 24: quanto guadagna da Maria De Filippi (con l’ipotesi di un futuro in Mediaset) Secondo alcune indiscrezioni il (presunto) compenso del conduttore sarebbe superiore a quello degli altri giudici del talent show di Canale 5: le cifre

Dopo più di 15 anni Amadeus è tornato (seppure "in prestito") in Mediaset ed è stata la grande novità del cast di Amici 24. Il conduttore siede al tavolo della giuria della fase Serale del talent show di Maria De Filippi insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario e, stando a voci sempre più insistenti, starebbe pensando di tornare in pianta stabile alla corte del Biscione. Nel frattempo, però, la sua avventura come giudice di Amici è soltanto appena iniziata; secondo alcune indiscrezioni il (presunto) cachet di "Ama" sarebbe uno dei più alti del programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Amadeus giudice ad Amici 24, il cachet: quanto guadagna

È ormai passato quasi un anno dall’addio di Amadeus alla Rai dopo il "pokerissimo" alla guida del Festival di Sanremo e gli anni al timone di Affari Tuoi e dei programmi di punta della tv di Stato. Il conduttore ha firmato per il circuito Discovery ma, almeno per il momento, gli ascolti hanno a dir poco stentato a decollare, soprattutto nel caso di Chissà chi è, affossato proprio da Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access prime time (prima dell’esperimento fallito in prima serata). Nelle prossime settimane "Ama" tornerà su Nove alla conduzione del nuovo talent Like A Star a caccia di rilancio; nel frattempo continuerà la sua avventura ad Amici 24, dove è sbarcato alla corte di Maria De Filippi nelle inedite vesti di giudice al fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Stando a quanto si legge su RDS, il (presunto) cachet di Amadeus ad Amici sarebbe ben superiore a quello dei suoi colleghi della passata edizione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi avrebbero percepito tra i 3mila e i 6mila euro a puntata nel corso del Serale della 23esima edizione del talent show di Canale 5. L’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo avrebbe invece firmato un contratto più sostanzioso, con una cifra che di aggirerebbe intorno ai 70mila euro complessivi per l’intera stagione, composta da 9 appuntamenti in prima serata (vale a dire più di 7mila e 500 euro a puntata). Naturalmente si tratta solo di ipotesi e rumor, né confermati né smentiti.

Il futuro di ‘Ama’ è in Mediaset?

Amadeus – come anticipato – tornerà a breve in onda con due nuovi programmi su Nove, che rappresenteranno una sorta di banco di prova decisivo per il suo futuro televisivo. Stando alle voci recenti (e sempre più insistenti), infatti, non sarebbe da escludere l’ipotesi di un clamoroso divorzio da Nove, che più di un anno fa decise di investire moltissimo sul conduttore ravennate. Se i risultati tardassero ad arrivare o se non ci fosse una "riduzione significativa del compenso" – ipotizza RDS – Amadeus potrebbe riaccasarsi in Mediaset, dove sarebbe pronto un nuovo progetto per lui, un game show destinato all’access prime time di Canale 5.

