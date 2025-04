Amici, spoiler choc su Chiara e TrigNo: ecco chi è stato eliminato. E Malgioglio va in 'crisi' sul finale Nella sesta puntata del Serale, registrata ieri, i due allievi sarebbero finiti al ballottaggio. E una 'gola profonda' tra il pubblico avrebbe svelato l'esito. Vediamo i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La sesta puntata del Serale di Amici, registrata nella giornata di ieri, andrà in onda domani sera su Canale 5. Ma intanto stanno emergendo le prime anticipazioni, compreso uno spoiler clamoroso sull’unica eliminazione di giornata. Al ballottaggio finale, secondo quanto dichiarato da un esperto di gossip, sarebbero finiti stavolta il cantante TrigNo e la ballerina Chiara Bacci. E un momento di crisi (quasi mistica) da parte di Crisitiano Malgioglio avrebbe costretto Maria De Filippi a intervenire per concludere le votazioni. Ecco qui sotto chi è stato eliminato e tutti i dettagli.

Amici, lo spoiler clamoroso su Chiara e TrigNo

Era già successo la settimana scorsa, dopotutto. Quando si era capito che tra TrigNo e Senza Cri a finire fuori dalla Scuola di Amici sarebbe stata quest’ultima. Ora una voce, diffusa in mattinata, sembra dare per certa l’eliminazione di uno tra Chiara Bacci e TrigNo (di nuovo). Come da rito, i due allievi sarebbero andati in Casetta per attendere il verdetto finale. Ma il voto sarebbe trapelato nelle scorse ore, per ‘colpa’ di un fan presente in studio al momento della registrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A raccontarlo per primo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha pubblicato sul suo profilo social la testimonianza della suddetta ‘gola profonda’. Cioè di una persona presente tra il pubblico, durante lo svolgimento della sesta puntata del Serale, che avrebbe poi visto salire su un’auto la concorrente Chiara Bacci. Ergo, a salvarsi sarebbe stato (ancora una volta) TrigNo. Anche il portale LolloMagazine, poco dopo, ha corroborato la tesi di Venza. Ed è quindi difficile che si tratti di pura invenzione.

La crisi ‘mistica’ di Malgioglio e l’intervento di Maria De Filippi

Sarebbe poi emerso un altro dettaglio interessante. Al momento delle votazioni finali, infatti, il giudice Cristiano Malgioglio sarebbe entrato in crisi, incapace di decidere chi eliminare tra Chiara Bacci e TrigNo. Solo l’intervento (provvidenziale) di Maria De Filippi avrebbe poi rotto l’impasse. Pare cioè che la conduttrice abbia confidato a Malgioglio un dettaglio cruciale: sia Amadeus che Elena D’Amario avevano espresso la loro preferenza, scegliendo lo stesso nome. Quindi il voto di Cristiano, in qualunque caso, sarebbe risultato ininfluente.

E infine, tra le altre anticipazioni trapelate in queste ore, possiamo dire con buona certezza che una dinamica fondamentale del Serale è cambiata. Per via delle eliminazioni delle ultime puntate, infatti, si è passati da tre a due squadre. Con la fusione in un unico gruppo dei team ‘Petti-Letti’ e ‘Cucca-Lo’. Ora contrapposti a ‘Zerbi-Cele’ fino alla fine dei giochi.

Potrebbe interessarti anche