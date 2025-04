Elena D'Amario ha un nuovo amore dopo Caiazzo: chi è il misterioso moro al fianco della prof di Amici La ballerina e coreografa, impegnata nelle fasi finali del talent Mediaset, sarebbe stata paparazza in compagnia di un misterioso uomo moro. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si accende il gossip sulla giudice del Serale di Amici, Elena D’Amario, che al momento siede nel programma di Maria De Filippi insieme ad Amadeus e Cristiano Malgioglio. La D’Amario, ex allieva del talent Mediaset, sarebbe stata paparazzata da un noto settimanale in compagnia di un misterioso ragazzo moro. Si vocifera che lui sia la nuova fiamma della ballerina, anche se al momento non sono giunte conferme di alcun tipo. E insospettisce il fatto che di recente, la giudice di Amici non avesse accennato a relazioni di alcun tipo in una lunga intervista a Vanity Fair. Ma vediamo meglio i dettagli qui sotto.

Elena D’Amario, le foto ‘rubate’ con il (possibile) nuovo amore

Amore sì o amore no. Questo il dilemma che assilla i fan di Elena D’Amario, bella e talentuosissima ballerina ex Amici che al momento sta giudicando i ragazzi del Serale su Canale 5. Infatti la D’Amario sarebbe stata pizzicata, dal settimanale Diva e Donna, in compagnia di un misterioso ragazzo moro. I due vengono mostrati in un serie di scatti, fianco a fianco, mentre passeggiano e dimostrano una certa complicità. C’è quindi chi mette già la mano sul fuoco, gridando al nuovo amore per la coreografa e ballerina.

Questa, per lo meno, è l’ipotesi ventilata dallo stesso magazine che ha diffuso gli scatti. Ma è bene sottolineare che per ora non esistono certezze. Elena D’Amario non ha confermato alcunché. Né sono arrivate altre voci, da fonti diverse, a corroborare la possibilità di un flirt in atto.

L’intervista ‘sospetta’ della D’Amario

In più, i fan della 34enne ballerina ricorderanno bene una recente intervista concessa a Vanity Fair. Elena D’Amario, che si è lasciata con l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo, ha parlato con il giornale senza menzionare alcun tipo di ‘situazione sentimentale’ in via di sviluppo. Al contrario, l’ex allieva di Amici ha spiegato che non nutre particolari desideri (né ansie) relativi alla possibilità di diventare madre. Si sente ancora in tempo per farlo, insomma, e non sente la necessità di affrettare le cose. In più, Elena D’Amario ha aggiunto che per lei diventare genitore è una possibilità, non certo un’ossessione.

E lo stesso discorso vale per le nozze. La ballerina non sembra desiderosa di sposarsi a priori. Ma solo se troverà quello giusto. E i fan già sperano che il misterioso moro delle foto corrisponda all’identikit. Anche se Elena ha ribadito che "la vera realizzazione è essere felici di sé stessi".

