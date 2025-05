Amici 24, spoiler choc su eliminato e finalisti: web in rivolta. Cosa succede Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni ci sarebbero ancora tre allievi in corsa per un posto in finale, ma scoppia la polemica sui social

Il gran finale di Amici 24 è alle porte. Ieri giovedì 8 maggio 2025, infatti, si sono tenute le registrazioni della semifinale del Serale del talent show di Canale 5 e non sono mancate le sorprese. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi sono infatti a caccia di un pass per la finalissima, che si terrà il prossimo 18 maggio (dopo essere stata ‘rinviata’ per l’Eurovision) e alcuni di loro sono già sicuri di un posto. Al termine delle riprese, però – al di là dei primi nomi – non è ancora noto quanti finalisti avremo e sul web è scoppiata la polemica. Scopriamo perché e cos’è successo.

Amici 24, gli eliminati della semifinale e i finalisti (spoiler)

Ieri giovedì 8 maggio 2025 – come detto – è andate in scena la semifinale di Amici 24, che verrà trasmessa domani in prima serata su Canale 5. Il regolamento del talent show di Maria De Filippi, però, è stato stravolto per l’occasione. Niente ballottaggi o eliminazioni: al termine di ogni sfida la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario ha eletto semplicemente un finalista. La prima manche è valsa a Francesco il pass per la finalissima, la seconda ha visto il trionfo di Alessia, mentre la terza e ultima sfida è stata vinta da Daniele. Al ballottaggio per l’ultimo posto in finale ci sono invece TrigNo, Nicolò e Antonia (quest’ultima votatissima da Amadeus). Al termine della puntata TrigNo ha provato a chiedere a Maria De Filippi quanti saranno i finalisti, ma la padrona di casa non si è sbottonata ed è dunque ancora un mistero quante eliminazioni mancano.

Le proteste social contro il talent show di Maria De Filippi

Alessia, Daniele e Francesco sono arrivati alla finale di Amici 24. TrigNo, Nicolò e Antonia si giocheranno invece quello che presumibilmente sarà l’ultimo posto. Per il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano la semifinale è stato un successo (con Antonia ancora in corsa, se non addirittura favorita), mentre la squadra di Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo puntano ancora su Nicolò e TrigNo. I primi spoiler di eliminati e finalisti hanno però sollevato il popolo del web. "Certo è che tutti gli allievi della Cele Zerbi si sono salvati sempre fino alla finale, incredibile", "Lo sapevo, è giusto così, deciderà il pubblico. L’anno scorso Mida quest’anno Trigno. Ogni anno portano in finale chi non canta!", "In finale una campionessa mondiale. Complimenti, bella ca**ata" si legge sui social, dove in tanti si dicono sicuri: "Tutto per fare stare in finale TrigNo che a mio parere di tutti è il meno credibile", "Ma non c’è bisogno di dire Antonia già si sa vince in questo programma e tutto già tutto programmato I ballerini sono solo un optional".

