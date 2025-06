Amici 24, i 'big' a rischio flop: tra Nicolò, TrigNO e Jacopo Sol si salva solo Luk3. Perché I risultati FIMI mostrano un drastico calo per i cantanti dell’ultima edizione: Nicolò e TrigNO scendono drasticamente, mentre Luk3 debutta in Top 10 con “Diciotto”

A poche settimane dalla conclusione di Amici 24, è già possibile osservare un fenomeno preoccupante per gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi: il rapido calo nelle classifiche FIMI dei loro album e EP. A differenza delle passate edizioni, in cui i cantanti più talentuosi riuscivano a mantenere una buona posizione per settimane o addirittura mesi, questa volta l’effetto traino del programma sembra essere svanito molto più rapidamente, lasciando molti progetti discografici fuori dalle posizioni più rilevanti. Un segnale chiaro della difficoltà nel trasformare il successo televisivo in un seguito stabile sul mercato musicale.

Amici 24, Luk3 debutta al 7° posto in classifica

Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2025, la Top 100 FIMI ha registrato l’ingresso in graduatoria di Luk3, che si piazza al 7° posto con l’album ‘Diciotto’, diventando l’ex allievo di Amici 24 meglio posizionato. Più staccati, ma ancora in classifica, troviamo TrigNO e Nicolò Filippucci rispettivamente al 41° e 42° posto con ‘A un passo da me’ e ‘Un’ora di follia’. Completa la lista Senza Cri alla 87ª posizione con ‘Tokyo Nite’. Questa classifica mostra come, pur mantenendo alcune presenze rilevanti, molti cantanti faticano a restare nelle posizioni di vertice dopo le prime settimane di uscita, con un interesse del pubblico che sembra già affievolito rispetto al clamore iniziale.

Gli altri ex Amici crollano: Nicolò, Trigno e Jacopo Sol

Nel periodo dal 23 al 29 maggio 2025, subito dopo la conclusione di Amici 24, gli ex concorrenti hanno mostrato una presenza più consistente e posizioni più elevate. Nicolò Filippucci aveva debuttato al 17° posto con il suo EP Un’ora di follia, davanti a TrigNO (22° con A un passo da me) e Jacopo Sol (25° con Dove finiscono i sogni?). Antonia Nocca si trovava al 37° posto con Relax, mentre Senza Cri era presente alla 87ª posizione. In testa alla classifica degli album più venduti c’è Alfa con ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’, seguito da Olly (‘Tutta vita’) e Luchè (‘Il mio lato peggiore’)

Nonostante l’avvio promettente, dunque, le ex stelline di Amici fanno già fatica. A rilanciare le loro sorti nelle vendite, però, potrebbero essere i concerti televisivi dell’estate. Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia e TrigNo, infatti, faranno parte del cast di cantanti di Tim Summer Hits, l’evento musicale condotto da Carlo Conti su Rai 1. Per loro potrebbe essere una vetrina mediatica utile a riaquistare – almeno in parte – la visibilità persa dopo la fine del talent di Canale 5.

Classifiche FIMI delle ultime due settimane

Settimana 23-29 maggio 2025:

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (17ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (22ª posizione)

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? (25ª posizione)

Antonia Nocca – Relax (37ª posizione)

Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

Settimana 30 maggio-5 giugno 2025:

Luk3 – Diciotto (7ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (41ª posizione)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (42ª posizione)

Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

