Amici 24, pagelle: Daniele è una bomba (8), Nicolò beffato (4), Pettinelli "scavalla" e trionfa (7) Promossi e bocciati e top e flop della semifinale della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi

Una lunga serata di spettacolo, di sfide, ma anche di dubbi e tensioni soprattutto per gli allievi protagonisti della semifinale di Amci 24, celebrata in prima serata su Canale 5, sabato 10 maggio. I ragazzi della scuola guidata da Maria De Filippi, che si sono sfidati per assicurarsi un posto nella finale di domenica 18 maggio sono stati sei: tre appartenenti al team Zerbi- Celentano (Alessia, Daniele e Antonia), e tre del super team riunito Cuccarini-Lo-Pettinelli-Lettieri (Nicolò, TrigNO e Francesco). A decidere della loro sorte, come sempre, i tre giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed

Elena D’Amario.

La prima manche finisce con il trionfo della squadra doppia. A questo punto i tre ragazzi del team si battono e i tre giudici decidono il primo finalista, che è Francesco. La seconda manche vede invece vittorioso il team Zerbi-Cele e a conquistare la maglia oro è Alessia. Terza manche, ancora Zerbi-Celentano vincenti. E a staccare il biglietto per la finale a questo punto è Daniele.

A questo punto rimangono in gara i tre cantanti: Antonia, Trigno e Nicolò che si giocano il ballottaggio cantando i loro inediti. Subito dopo i ragazzi vengono rimandati in casetta in attesa del verdetto. Poi i tre cantanti tornano in studio, dove trovano i tre giudici. Grazie a una gaffe di Cristiano Malgioglio si scopre che saranno altri due i ragazzi che andranno in finale. Il primo a conquistare la maglia oro è Trigno, la seconda maglia è quella di Antonia. Nicolò rimane fuori dalla finale.

Durante la serata, è stato assegnato anche il Guanto prof, ad Anna Pettinelli, mentre la serata è stata allietata anche dal pezzo comico di Geppi Cucciari.

Scopriamo le cose migliori, e quelle meno convincenti di questo penultimo atto della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi con le pagelle della semifinale di Amici 24, in onda sabato 10 maggio 2025.

Amici 24, pagelle semifinale 10 maggio 2025

Geppi Cucciari sempre eccezionale, voto: 9. Cosa dire di Geppi Cucciari che arriva a metà serata, mentre la gara è in pieno svolgimento e regala un pezzo comico come sempre di grande livello, sparando un po’ su tutto. I giovani, i cervelli in fuga, il Conclave, Maria De Filippi, i tuttologi social e invitando, al fine, ad andare a votare per i referendum "fantasma" dell’8 e 9 giugno di cui, ricorda la comica "Nessuno sta parlando". Il tutto con un’intelligenza e un’arguzia sempre di altissimo livello.

Daniele brilla in semifinale, voto: 8. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Anche i duri la cui forza è fatta di determinazione silenziosa sotto parole e atteggiamenti gentili, come quelli del giovanissimo Daniele Doria che è il protagonista assoluto di questa semifinale, che ci fa vedere tutto il suo talento, attraverso una serie di coreografia in cui finalmente brilla anche per sicurezza e magnetismo, riuscendo a conquistare non solo gli applausi ma, più volte, le vere e proprie ovazioni del pubblico, i complimenti della maestra Celentano, l’ammirazione dei giudici e infine, una meritatissima maglia oro, che accoglie tra le lacrime di emozione. E fa pure in tempo a ricordare lo sfortunato amico Alessio. Veramente Daniele è stato la stella più brillante di questa semifinale.

L’emozione dei ragazzi per la maglia oro, voto: 8. Non solo Daniele si è fatto prendere dall’emozione al momento in cui ha conquistato la sua maglia oro. Abbiamo visto inumidirsi gli occhi di tutti e cinque i ragazzi arrivati a questo importante traguardo. Emozioni e lacrime che raccontano tanto, soprattutto gli anni di studio, impegno e sacrifici di questi giovanissimi che, pur mossi dalla passione, hanno lavorato tanto per arrivare a questo punto, trascorrendo tante ore in palestra e sala prove invece di fare ciò che in genere fanno i loro coetanei. Si legge questo nella loro felicità, non solo la forza di credere nei loro sogni, ma quella, molto più rara, di applicarsi faticando per cercare di renderli realtà.

Anna Pettinelli che "ha scavallato", voto: 7. Prendiamo in prestito l’efficace espressione di Amadeus che ha descritto così il percorso della speaker nelle varie sfide del Guanto Prof affrontate in queste settimane. Un percorso che l’ha vista protagonista delle iniziative più folli, culminate nell’indimenticabile lancio dal cannone, e che le ha ampiamente meritato la vittoria a mani basse del Guanto Prof di questa stagione, per l’audacia e l’enorme autoironia dimostrata.

Nicolò fuori dalla finale, voto: 4. Sinceramente pensiamo che l’aver fermato il percorso di Nicolò a un passo dalla finale sia stata una scelta ingiusta da parte dei tre giudici che, all’unanimità gli hanno preferito prima Trigno e poi Antonia. Guardando a tutto il percorso fatto da settembre a oggi, ci sentiamo di dire che, insieme ad Antonia, quella di Nicolò è stata la più bella voce ascoltata in questi mesi di talent. Gli si rimproverava la poca presenza scenica e personalità nei primi mesi, e invece in questo serale lo abbiamo visto anche a suo agio tra luci, ballerini e coreografie, oltre ad averlo sentito impegnato su brani dei più disparati generi. La finale la meritava tutta.

