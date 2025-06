Amici 24, allarme vendite: chi affonda tra Nicolò Filippucci, Luk3 e TrigNO. I dati sorprendenti Solo Trigno e Luk3 resistono nella classifica FIMI degli album più venduti, Nicolo Filippucci a sorpresa fuori dalla Top 100

Sono passate diverse settimane dalla finale di Amici 24, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, ma il percorso degli ex concorrenti nel mondo della musica continua a riservare sorprese e sfide. Dopo il grande entusiasmo per le prime uscite discografiche e gli instore tour, la realtà delle classifiche FIMI mostra una situazione più complessa e selettiva per gli ex cantanti della scuola di Maria De Filippi, che nelle ultime settimane sono in picchiata libera nelle classifiche di vendita.

Amici 24, solo Trigno e Luk3 nella Top 100

Nonostante le molte aspettative, soltanto due cantanti di Amici 24 resistono nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Si tratta di Luk3, che occupa la posizione numero 60 con "Diciotto", e TrigNO, fermo alla 92ª posizione con "A un passo da me". Entrambi però sono in netto calo rispetto alla graduatoria della scorsa settimana, dove occupavano rispettivamente il 26º e il 71º posto.

Nicolò Filippucci fuori classifica

Vanno molto peggio le cose per gli altri ex cantanti usciti da Amici 24. L’EP di Nicolò Filippucci, "Un’ora di follia", è scivolato definitivamente fuori dalla Top 100 (era 79º la scorsa settimana), segno di una diminuzione dell’interesse del pubblico nei suoi confronti. Il risultato è abbastanza sorprendente, visto che Nicolò può contare su una fanbase molto vasta e agguerrita, che aveva letteralmente messo a ferro e fuoco il web dopo la sua eliminazione in semifinale. Evidentemente, però, questo non è bastato a tenerlo in classifica.

Stessa sorte era già toccata a Jacopo Sol, Antonia Nocca e Senza Cri, già scivolati fuori dalla Top 100 la scorsa settimana. Questo scenario evidenzia la difficoltà per molti ex Amici di mantenere la visibilità e il successo commerciale ottenuti durante la trasmissione.

Luk3 e TrigNO continuano a rappresentare una speranza concreta per questa edizione di Amici, grazie a una presenza stabile nelle vendite, anche se lontana dai picchi iniziali. Per gli altri, invece, non si tratta di una bocciatura definitiva ma di un semplice primo passo compiuto nel mercato discografico, dove spesso un calo delle vendite poche settimane dopo il debutto – specie per gli artisti emergenti – è quasi fisiologico.

Amici, le classifiche FIMI delle ultime quattro settimane

Settimana 13 giugno – 19 giugno

Luk3 – Diciotto (60ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (92ª posizione)

Settimana 6 giugno – 12 giugno

Luk3 – Diciotto (26ª posizione)

– Diciotto (26ª posizione) TrigNO – A un passo da me (71ª posizione)

– A un passo da me (71ª posizione) Nicolò Filippucci – Un’ora di follia di (79ª posizione)

Settimana 30 maggio-5 giugno 2025:

Luk3 – Diciotto (7ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (41ª posizione)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (42ª posizione)

Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

Settimana 23-29 maggio 2025:

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (17ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (22ª posizione)

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? (25ª posizione)

– Dove finiscono i sogni? (25ª posizione) Antonia Nocca – Relax (37ª posizione)

– Relax (37ª posizione) Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

