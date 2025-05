Jacopo Sol eliminato ad Amici sorprende Francesca Bosco con una dedica, lei reagisce così Le prime parole sui social dell’eliminato da Amici fanno emozionare: il gesto romantico nei confronti di Francesca Bosco

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Jacopo Sol è stato eliminato dalla scuola di Amici. Il cantante è stato costretto ad abbandonare il talent dopo aver perso al ballottaggio contro Alessia Pecchia nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 3 maggio 2025. Pur essendo dispiaciuto di dover interrompere il suo percorso, Jacopo è tornato poco fa sui social e ha commentato per la prima volta la sua eliminazione e il percorso nella scuola di Amici.

Amici, le parole di Jacopo Sol dopo l’eliminazione: cosa ha detto

Dopo l’eliminazione, Jacopo Sol aveva rilasciato il suo primo commento a caldo a Witty: "Sono contento di essere arrivato qua…mi sento una persona diversa, qui ho imparato a darmi alle persone senza avere paura…non avevo mai studiato canto; quindi, è stata una svolta per la mia vita. A livello umano, quello che mi mancherà di più sarà la convivenza. Non vedo l’ora di andare in studio e fare musica. Sento di essermi divertito, è un bagaglio che porterò sempre con me. Ho vissuto molto di più di quello che potevo sognare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi pomeriggio, il cantante è tornato sui social per commentare la sua avventura ad Amici. Si è detto soddisfatto per questa esperienza e ha poi ringraziato Maria De Filippi e il suo team per avergli permesso di realizzare il suo sogno di fare musica: "Anche chi è meno sfrontato può realizzare tutto: i sogni non hanno limiti. Grazie per avermi dato l’amore e il supporto per vivere questo sogno, e per avermi insegnato che posso continuare a sognare in grande. Mi sono fatto conoscere e ho imparato a conoscermi, adesso lascio che sia la mia musica a parlare per me".

Poi ha proseguito con una dedica speciale a Francesca Bosco con la quale ha intrecciato una storia d’amore. In merito al loro rapporto, Jacopo ha raccontato di quanto sia stata un supporto e un aiuto anche nei momenti più difficili. Ha ammesso di essere stato fortunato ad incontrarla e di aver condiviso con lei il percorso nella scuola: "Grazie Francesca perché mi hai fatto sentire al sicuro, sei stata la spalla su cui poggiarsi quando i pensieri diventavano troppo pesanti e allo stesso tempo la persona che non riuscivo a guardare negli occhi senza sorridere. Sei speciale".

Non si è fatta attendere la reazione di Francesca Bosco alla romantica dedica. La ballerina ha aggiunto un commento semplice ma significativo: "Sei un regalo grande e mi sento estremamente fortunata. Meriti tutto". Una risposta che conferma la complicità speciale tra i due come dimostrato da un altro commento postato da Jacopo: "Sei stata il colpo di fortuna più bello".

La storia d’amore tra Jacopo Sol e Francesca Bosco

Francesca Bosco e Jacopo Sol si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici. Il cantante e la ballerina hanno prima cercato di tenere nascosta la loro relazione che però è venuta allo scoperto durante la fase del serale. Francesca Bosco aveva parlato del loro rapporto durante un’ospitata a Verissimo. La giovane aveva dichiarato di soffrire molto la mancanza del fidanzato ma di essere pronta a vivere la relazione una volta che lui fosse uscito dalla scuola. La coppia è particolarmente affiatata e innamorata tanto che qualcuno già ipotizza che i due siano pronti per una convivenza.

Potrebbe interessarti anche