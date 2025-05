Ultimo e Jacqueline, voci di una crisi seria, ma (forse) arriva la smentita social I fidanzati starebbero trascorrendo un periodo di crisi o almeno è quanto si apprende dagli ultimi rumors: sarebbe arriva la smentita da parte di Jacqueline.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Da poco genitori Ultimo e Jacqueline starebbero attraversando una crisi o almeno è quanto afferma Alessandro Rosica in una diretta Instagram. L’esperto di gossip è stato il primo che diede lo scoop della gravidanza della figlia di Heather Parisi. Ma probabilmente si tratta soltanto di una nuvola passeggera e non ci sono veri problemi all’orizzonte.

Ultimo e Jacqueline, i rumors sulla crisi e la smentita

I due fidanzati hanno condiviso con i fan la gioia della nascita del piccolo Enea, venuto al mondo a New York nello scorso mese di novembre. Tuttavia è da un po’ di tempo che i due non pubblicano più sui social scatti che li ritraggono insieme. Alessandro Rosica in una diretta su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan, dichiarando che Jacqueline e Ultimo stanno attraversando un periodo non felice: "Crisi. Momento no. Ma sono ancora fidanzati". Nicolò Moriconi non ha commentato le voci sulla loro possibile crisi ma ha pubblicato una storia che ritrae le sue mani insieme a quelle di suo figlio e come sottofondo la sua canzone dedicata al piccolo, La parte migliore di me. Infatti oggi Enea compie 6 mesi. Jacqueline invece ha pubblicato uno scatto di quando ha partorito in cui si vedono solo la sua mano e quella di Ultimo con la scritta: "Come vola il tempo" e un cuoricino rosso a completare la frase come fosse una ciliegina sulla torta. Quest’ultimo scatto dovrebbe smentire (forse) tutte le voci di un momento no tra i due innamorati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto tra Heather Parisi e le figlie maggiori

Gli appassionati di gossip e non solo sono a conoscenza della brutta aria che tira tra Heather Parisi e le sue figlie maggiori. Ricordiamo che alla coreografa statunitense pare non andar giù l’unione tra sua figlia Jacqueline e Ultimo. Infatti a Belva da Francesca Fagnani si mostrò molto ironica parlando del cantante romano. Dopo l’ospitata al programma di Rai 2 sua figlia replicò sui social, dicendo di non avere contatti con sua madre da anni e di non parlare della sua sfera personale in pubblico. Ma Parisi non solo non ha un bel rapporto con la fidanzata dell’artista 29enne ma anche con la figlia Rebecca, nata dall’amore con Giorgio Manenti, ci sarebbero dei problemi. Infatti la giovane, che di professione fa la dentista, avrebbe annunciato da poco di essere incinta. Almeno in privato la coreografa 65enne non ha rivolto nessun messaggio affettuoso di auguri alla sua primogenita.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche