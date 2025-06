Nicolò Filippucci dimentica Amici dopo polemiche e proteste. Cosa farà con Carlo Conti Il cantante ed ex allievo della scuola di Maria De Filippi sarà sul palco del Tim Summer Hits 2025, condotto dal direttore artistico di Sanremo e Andrea Delogu

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nicolò Filippucci si prende la sua rivincita "grazie" a Carlo Conti. Tra i grandi delusi dell’ultima edizione di Amici (la sua clamorosa eliminazione in semifinale ha scatenato una rivolta sui social), l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi sarà al Tim Summer Hits. Insieme a Antonia, TrigNo e Jacopo Sol, infatti, Nicolò salirà sul palco dell’edizione 2025 dell’evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, che si terrà dal 7 al 10 giugno in piazza del Popolo a Roma.

Amici 24, il ‘riscatto’ di Nicolò Filippucci

La 24esima edizione di Amici si è chiusa poche settimane fa con il trionfo di Daniele Doria, ma per gli ormai ex allievi del talent show di Maria De Filippi gli impegni sono appena iniziati. Nel caso di Nicolò Filippucci si può quasi parlare di "rivincita": dopo le polemiche per la sua eliminazione inattesa in semifinale (anche Annalisa prese le sue difese), infatti, il cantante umbro classe 2007 salirà sul palco del Tim Summer Hits, al via il prossimo 7 giugno. Nicolò non sarà l’unico ex concorrente di Amici a esibirsi nel corso dell’evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu: con lui ci saranno anche un altro semifinalista come Jacopo Sol, la finalista Antonia e il vincitore della categoria canto (con buona pace di Luca Jurman, che l’ha criticato duramente) TrigNo. La presenza di Filippucci è stata annunciata all’ultimo ma il motivo è ben chiaro. Il cantante sta decollando nelle classifiche FIMI, è il più ‘venduto’ tra i volti ex Amici (addirittura terzo in Italia nelle vendite fisiche) e il suo EP ‘Un’ora di follia’ vanta già due brani oltre il milione di streaming su Spotify.

Tim Summer Hits 2025: chi c’è oltre agli ex Amici 24

Oltre a Nicolò Filippucci, Antonia, TrigNo e Jacopo Sol, ovviamente, Tim Summer Hits ospiterà tantissimi cantanti nel corso dell’edizione 2025. L’evento si terrà dal 7 al 10 giugno a Piazza del Popolo a Roma (su Rai 1 a partire verrà invece trasmesso da venerdì 13 giugno) e sarà condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo tornerà su un palco per un’estate all’insegna della musica (sfidando Ilary Blasi e Battiti Live) durante la quale si esibiranno Achille Lauro, Annalisa, Loredata Bertè, Brunori Sas, Coma_Cose, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Ghali, Gigi D’Alessio, Lorella Cuccarini, Noemi, Olly, Tananai, Iva Zanicchi e tantissimi altri.

