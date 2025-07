Amici 24, flop (quasi) totale dei cantanti: TrigNO ‘crolla’ e la rivincita inattesa di Luk3 La classifica FIMI ‘boccia’gli ex Amici: tutti fuori dalla top 100 tranne Luk3 che fa un ritorno a sorpresa. Ecco i dati delle vendite post talent.

L’estate degli ex Allievi di Amici 24 continua tra concerti in tv, e instore, ma le vendite dei loro album continuano a non decollare. La fotografia scattata settimanalmente dalla classifica FIMI, infatti, rivela una realtà poco soddisfacente: la maggior parte dei cantanti emersi quest’anno dal talent di Maria De Filippi fatica a mantenere una presenza stabile tra gli album più venduti in Italia. Dopo il momentaneo exploit di TrigNO, è ora Luk3 a riapparire in classifica. Ma per tutti gli altri le soddisfazioni in termini di vendite sono poche.

Amici 24, l’ascesa (e la caduta) di TrigNO

Fino alla scorsa settimana, Pietro Bagnadentro – in arte TrigNO – era stato l’unico a mantenere viva la rappresentanza di Amici 24 nella Top 100 FIMI. Il suo EP A un passo da me, prodotto da Warner Music, aveva scalato la classifica fino alla 62ª posizione (settimana 20–26 giugno 2025), dopo essere partito dalla 92ª. Un risultato che sembrava consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano, nonostante le critiche ricevute – come quelle di Luca Jurman – e il confronto con colleghi di peso come Fabri Fibra, Bresh e Olly. Nell’arco di appena sette giorni, però, il disco è uscito dalla classifica. Non c’è traccia di ‘A un passo da me’ nella Top 100 più aggiornata: una caduta che conferma quanto la permanenza in classifica sia spesso legata più all’onda delle vendite negli instore tour piuttosto che alla reale tenuta del progetto discografico.

Luk3 di Amici rientra nella classifica top 100

Proprio mentre TrigNO scompare, a sorpresa rientra Luk3, che riconquista la posizione 83. Il suo EP Diciotto, uscito a fine maggio con un esordio brillante alla 7ª posizione, sembrava ormai finito ai margini della graduatoria degli album più venduti, ma evidentemente l’attività promozionale in giro per l’Italia ha riportato attenzione sul primo lavoro musicale del giovane artista romano.

Non c’è riscatto, invece, per altri ex concorrenti di Amici 24, che restano fuori classifica: da Nicolò Filippucci ad Antonia, passando per Jacopo Sol, Senza Cri e Chiamamifaro. Se Carlo Conti è davvero in cerca di nuove voci di successo per il prossimo Festival di Sanremo, la rosa sembra ormai ristretta ai nomi di TrigNO e Luke3, anche se Nicolò Filuppucci pare essere quello più pronto nelle esibizioni dal vivo e lo ha dimostrato anche ieri sera durante l’ultima puntata dei Tim Summer Hits 2025 (QUI le pagelle).

Le vendite FIMI: guidano Tony Boy e Anna

La nuova classifica FIMI (27 giugno – 3 luglio 2025) conferma il dominio di Tony Boy, che conquista la vetta degli album più venduti con Uforia. Subito dietro, in forte ascesa, c’è Fabri Fibra con Mentre Los Angeles brucia, seguito da nomi consolidati come Olly, Bresh, Achille Lauro e DJ Shocca.

Tra i singoli, a dominare è ancora Anna Pepe con Désolée, che si conferma per la seconda settimana consecutiva al primo posto, ed è ormai diventa uno dei tormentoni dell’estate 2025.

Classifica FIMI – TOP 100: andamento degli ex Amici 24 (dal 23 maggio al 3 luglio 2025)

27 giugno–3 luglio

Luk3 – Diciotto (83°)

TrigNO – fuori classifica

20–26 giugno

TrigNO – A un passo da me (62°)

Luk3 – fuori classifica

13–19 giugno

Luk3 – Diciotto (60°)

TrigNO – A un passo da me (92°)

6–12 giugno

Luk3 – Diciotto (26°)

TrigNO – A un passo da me (71°)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (79°)

30 maggio–5 giugno

Luk3 – Diciotto (7°)

TrigNO – A un passo da me (41°)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (42°)

Senza Cri – Tokyo Nite (87°)

23–29 maggio 2025

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (17°)

TrigNO – A un passo da me (22°)

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? (25°)

Antonia Nocca – Relax (37°)

Senza Cri – Tokyo Nite (87°)

