Amici 24, i cantanti affondano (tranne uno): chi si salva tra Luk3, TrigNO e Nicolò Filippucci A un mese dalla vittoria di Daniele Doria, solo tre cantanti di Amici 24 restano in classifica: cali significativi per TrigNO e Nicolò, resiste Luk3.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È passato un mese dalla finale di Amici 24, che ha visto trionfare i ballerino Daniele Doria. Da allora, gli ex protagonisti del talent show firmato Maria De Filippi hanno intrapreso le loro prime esperienze nel mondo della musica e dello spettacolo, dando il via alla propria carriera tra instore, prime uscite discografiche e primi contatti diretti con il pubblico.

Molti dei cantanti in gara hanno infatti pubblicato i loro album d’esordio e hanno incontrato i fan in giro per l’Italia. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, la nuova classifica FIMI diffusa ieri ha acceso un campanello d’allarme: sono soltanto tre i dischi ancora presenti nella Top 100.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amici, gli unici tre ‘superstiti’: Luk3, TrigNO e Nicolò

A mantenere il piede in classifica, almeno per ora, sono solo Luk3, TrigNO e Nicolò. Il debutto più alto è stato quello di Luk3 con Diciotto, che la scorsa settimana aveva esordito al 7° posto e che ora si attesta alla posizione 26. TrigNO, con A un passo da me, scivola dalla 41 alla 71. Ancora più marcata la discesa di Nicolò: il suo Un’ora di follia passa dalla 42esima alla 79esima posizione.

Gli altri sono già fuori dalla Top 100

Gli altri ex concorrenti della scuola più famosa d’Italia, almeno per il momento, non riescono a tenere il passo: gli album di Jacopo Sol (Dove finiscono i sogni?), Antonia Nocca (Relax) e Senza Cri (Tokyo Nite) sono già scomparsi dalla Top 100 FIMI, segno di un interesse in rapido calo o di progetti che non hanno attecchito sul pubblico quanto sperato.

Luk3 è il più ascoltato, ma la partita è ancora aperta

In questo contesto, è Diciotto di Luk3 a guadagnare il titolo di progetto più apprezzato e ascoltato tra quelli post-Amici, almeno secondo i numeri ufficiali. Ma è ancora presto per tirare le somme definitive. I giovani artisti sono solo all’inizio del loro percorso, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi singoli, collaborazioni e magari anche rilanci inaspettati. Inoltre, anche la partecipazione ai concerti in tv dell’estate come Tim Summer Hits e Battiti Live potrebbe dare nuova visibilità e slancio alle vendite degli ex allievi di Amici.

Amici, le classifiche FIMI delle ultime tre settimane

Settimana 6 giugno – 12 giugno

Luk3 – Diciotto (26ª posizione)

– Diciotto (26ª posizione) TrigNO – A un passo da me (71ª posizione)

– A un passo da me (71ª posizione) Nicolò Filippucci – Un’ora di follia di (79ª posizione)

Settimana 30 maggio-5 giugno 2025:

Luk3 – Diciotto (7ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (41ª posizione)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (42ª posizione)

Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

Settimana 23-29 maggio 2025:

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (17ª posizione)

TrigNO – A un passo da me (22ª posizione)

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? (25ª posizione)

– Dove finiscono i sogni? (25ª posizione) Antonia Nocca – Relax (37ª posizione)

– Relax (37ª posizione) Senza Cri – Tokyo Nite (87ª posizione)

Potrebbe interessarti anche