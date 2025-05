Amici 24, Annalisa sta con Nicolò Filippucci dopo l'eliminazione: il gesto social inaspettato (ma i fan protestano) L’eliminazione del cantante durante la semifinale ha scatenato una vera e propria ribellione, mentre Nali ha manifestato apertamente il suo apprezzamento.

Sabato sera è andata in onda la semifinale di Amici 2025, la quale è terminata con l’eliminazione del cantante Nicolò Filippucci e la proclamazione dei cinque finalisti: Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia. Dopo la puntata, sul web (e non solo) è iniziata una vera e propria protesta da parte dei fan di Nicolò che, a detta loro, ha dovuto ingiustamente lasciare il programma a un passo dalla fine per la decisione presa dai tre giudici Amadeus, Malgioglio ed Elena D’Amario. Ad apprezzare il talento del giovane pare non ci siano però solo i suoi tantissimi fan, ma anche un’altra straordinaria voce della musica italiana: Annalisa. Il suo gesto social, infatti, non è certo passato inosservato: scopriamo di più.

Amici, il gesto social di Annalisa a favore di Nicolò non passa inosservato

Nel corso della sua esperienza ad Amici 2025, Nicolò Filippucci ha dimostrato di avere un grandissimo talento che sicuramente lo porterà ad avere una grande carriera come cantante anche senza essere arrivato in finale. Dopo la puntata, la sua coach Anna Pettinelli ha pubblicato una Instagram story con l’immagine dell’EP del ragazzo, la sua canzone Un’ora di Follia come sottofondo e le parole: "Sei e sarai sempre Amici24". Una splendida dedica che sia Nicolò che i suoi tanti fan hanno subito apprezzato. Ma a saltare all’occhio è stato in particolare il like di Annalisa Scarrone, che in questo modo ha rivelato di essere fan di Nicolò. Un gesto social che non potrà che fare davvero piacere al giovane cantante.

Amici, Nicolò eliminato: i fan protestano

L’eliminazione di Nicolò in semifinale ha letteralmente scatenato i suoi tanti fan, i quali si sono dapprima espressi sul web manifestando tutto il loro malcontento per la scelta dei giudici, per poi organizzare una vera e propria protesta fuori dagli studi di Amici. Ebbene sì, alcuni fan del ragazzo stanno organizzando un incontro fuori dagli studi del programma, a poche ore dalla finale, per "protestare contro l’esclusione di Nicolò, contro il bullismo in TV".

Nel frattempo, anche Nicolò è ufficialmente tornato sui social e ai microfoni di Witty Tv ha affermato: "Non arrivare in finale… non sono fierissimo. Guardandola con coscienza so di avere fatto un percorso lungo e lavorato tanto, anche su me stesso. Guardando il me di settembre, sono fiero. Sono sempre stato osservatore e ho cercato di riprendere dagli altri e ho incanalato tanto perché si impara sempre di più. Ho appreso e sono cresciuto".

