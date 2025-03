Amici 24, le anticipazioni: De Filippi 'dimezzata', favoriti svelati e una dedica d'amore inattesa Oggi domenica 16 marzo 2025 va in scena l’ultimo appuntamento prima della fase Serale del talent show di Maria De Filippi su Canale 5: ospiti e spoiler

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Serale di Amici 24 è alle porte. Oggi domenica 16 marzo 2025, infatti, va in onda l’ultima puntata del daytime del talent show di Maria De Filippi, che dal prossimo 22 marzo debutterà in prima serata con l’attesissima fase finale. Il pomeriggio di Amici di oggi sarà un appuntamento speciale: le maglie d’oro valevoli per il Serale sono state assegnate e tutti gli allievi presenteranno il proprio inedito in studio. Quale sarà la canzone più votata? Appuntamento, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 14; la puntata di oggi andrà in onda in versione ridotta e finirà alle 15:30, prima di lasciare alla dizi turca Tradimento. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle classifiche agli ospiti fino agli spoiler.

Amici 24, l’ultima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi 16 marzo

Manca ufficialmente meno di una settimana all’attesissimo inizio del Serale di Amici 24. Il prossimo 22 marzo, infatti, il talent show di Maria De Filippi esordirà nella prima serata di Canale 5 e la conduttrice e padrona di casa è al lavoro sugli ultimi preparativi, a partire dalla giuria (confermato Cristiano Malgioglio – che verrà affiancato dal debuttante Amadeus – per il terzo posto è sfida tra Veronica Peparini e Raimondo Todaro).

Dopo l’eliminazione di Deddè, tutte le maglie d’oro che valevano il passaggio al Serale sono state assegnate, motivo per il quale nella puntata speciale di Amici in onda oggi domenica 16 marzo 2025 gli allievi della scuola di Maria De Filippi saranno chiamati a prepararsi per la fase finale del programma. Nel pomeriggio, dunque, tutti i cantanti (compresi quelli che hanno dovuto lottare fino all’ultima puntata per ottenere l’agognata maglia dorata) presenteranno i propri brani inediti in studio e non mancheranno le sorprese.

Cosa succederà ad Amici (spoiler)

Come emerso dalle anticipazioni diffuse dopo le registrazioni, nello speciale di Amici 24 in onda oggi su Canale 5 tutti i cantanti del talent show di Maria De Filippi canteranno i propri inediti. Antonia tornerà al centro dello studio con "Romantica", Nicolò con "Cuore bucato", Jacopo Sol con "Tutti" e Chiamimifaro con "Leone", ma non è tutto. Dopo avere finalmente ottenuto la maglia d’oro per il Serale, infatti, sentiremo per la prima volta anche le canzoni di TrigNo ("Cento sigarette"), Senza Cri ("Grande Muraglia), Vybes ("Chiedere aiuto") e Luk3, che presenterà la sua "Roma lo sa". Sarà proprio l’inedito del cantante campano ad attirare le attenzioni del pubblico, dal momento che il testo (su un amore complicato nato nella Capitale) sembra proprio essere una dedica alla ballerina Alessia, con cui la scorsa settimana è scattato il bacio. Il pubblico potrà anche votare direttamente i brani, inserendo una pallina colorata per il proprio allievo preferito. Alla fine della sfida saranno Jacopo Sol e Vybes ad avere ottenuto più palline. Sono loro i favoriti per la fase Serale?

Quando e dove vederlo (domenica 16 marzo 2025)

La decima puntata Amici 24 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale. La puntata di oggi durerà 90 minuti e terminerà alle 15:30, per poi lasciare spazio alla dizi turca Tradimento.

