Amici 24, reunion sorprendente: tutti gli allievi tornano sul palco (anche gli eliminati): cosa faranno Gli ex allievi di Maria De Filippi prenderanno parte alla Special Edition di Tennis & Friends, dedicata allo sport e alla prevenzione il prossimo 3 maggio

Non è finita, ovviamente, per i concorrenti eliminati da Amici 24. Gli ormai ex allievi della scuola di Maria De Filippi, anzi, hanno appena iniziato la loro carriera nel mondo della musica, della danza e dello spettacolo. Come lo scorso anno, infatti, tutti i ragazzi del Serale torneranno a esibirsi insieme al Foro Italico. Senza Cri, Chiamamifaro, Luk3, Vybes, Francesca, Raffaella, Asia e tutti gli altri cantanti e ballerini ancora in corsa nel programma prenderanno parte alla Special Edition di Tennis & Friends che si terrà il prossimo 3 maggio. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 24: gli allievi del Serale a Tennis & Friends

Continua la collaborazione tra Amici e Tennis & Friends, l’evento dedicato alla prevenzione e alla salute di cui si terrà un’edizione speciale in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia di Tennis il prossimo 3 maggio. Al Foro Italico, infatti, saranno presenti anche i ragazzi del Serale di Amici 24, come annunciato dal sito dell’evento, al quale parteciperanno anche Francesca Fagnani ed Edoardo Bove (a presentare la cerimonia inaugurale saranno invece Eleonora Daniele e Veronica Maya). Maria De Filippi questa volta non ci sarà, ma si conferma come sempre vicina alla manifestazione all’insegna dello sport e del benessere, a cui ha preso parte varie volte scendendo in campo e di della quale è stata testimonial d’eccezione lo scorso anno insieme Mara Venier, Fiorello e Paolo Bonolis.

Chi ci sarà: il ritorno degli eliminati del Serale del talent

Il prossimo 3 maggio al Foro Italico, in occasione della Special Edition di Tennis & Friends patrocinata da Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli, ci saranno tutti gli allievi del Serale di Amici 24. Rivedremo così insieme Alessia, Chiara, Daniele, Antonia, Jacopo Sol, Nicolò, TrigNo, Francesco, ma anche gli eliminati di questa fase finale del talent show di Maria De Filippi Senza Cri (che ha recentemente parlato dei rumor sulla love story con Antonia), Chiamamifaro, Luk3, Vybes, Francesca, Raffaella e Asia. All’evento all’insegna dello sport e della prevenzione cantanti e ballerini si esibiranno per la prima volta in pubblico, fuori dagli studi del Centro Elios e lontano dagli occhi degi giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Sarà insomma il giusto palco per una reunion attesissima e "libera" dall’agguerrita competizione di Canale 5.

