Amici 24, tensione prima del serale: Zerbi fa a pezzi Trigno. La replica velenosa del cantante Durante il daytime odierno la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha rivolto delle critiche agli allievi delle altre squadre: in particolare a Trigno.

Durante il daytime di oggi, giovedì 13 marzo 2025, di Amici 24 è stata presentata un’altra squadra, quella formata da Chiara, Daniele, Alessia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Antonia e Vybes e capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il team ha parlato anche delle altre squadre e non sono mancate critiche pesanti a Luk3 e quindi alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Critiche a Luk3 da parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad Amici 24

Gli allievi si sono raggruppati nello studio di Amici e Alessandra Celentano ha fatto loro i suoi complimenti perché sono tutti al Serale. Inoltre sono la squadra più numerosa e quindi vuol dire che fin dall’inizio (sono entrati quasi tutti a settembre 2024) i due prof. hanno fatto le scelte giuste. Hanno poi proseguito a parlare della squadra rivale capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e si sono espressi su Luk3. Ha cominciato Rudy Zerbi che ha dichiarato: "Luk3 rappresenta un mondo che piace anche a me, sono consapevole dei suoi limiti e vedremo come li supererà nel serale". Antonia ha detto che anche per lei il ragazzo della squadra avversaria ha i suoi limiti mentre per Vybes è bravo a rendere i pezzi freschi e attuali.

I commenti sugli altri ragazzi: Trigno sbotta

Si è passati poi a parlare di Asia, che per Alessandra Celentano "potrebbe avere delle grosse difficoltà sul classico e neoclassico". Per Chiara la ballerina non si è ancora messa bene in mostra. Alessia ha avuto belle parole per Asia, infatti ha detto che la giovane si dimostrerà molto versatile e sarà una vera rivelazione sul palco del Serale. Secondo Rudy Zerbi Senza Cri è "troppo drammatica, teatrale… spesso triste… e quindi questa cosa me la rende un po’ stucchevole la maggior parte delle volte". Per gli altri ragazzi della squadra Zerbi-Celentano Senza Cri è molto indirizzata verso un mondo ed è forte in quello che fa, tuttavia le verrà davvero difficile, secondo loro, riuscire a cantare qualcosa di leggero e spensierato. Su Dandy Chiara e Daniele hanno detto di apprezzare molto il suo stile di ballo, "lo stile Dandy". Inoltre hanno affermato che il ballerino è molto versatile oltre che bravo.

A Trigno hanno detto di essere altalenante e lui ha convenuto su questo perché prima di Amici 24 non si era mai approcciato a delle cover. Ma non è d’accordo sull’intonazione. Rudy Zerbi ha infatti dichiarato: "Lui è un terno al lotto terrificante. Terrificante nel senso che è veramente un problema perché ne prende una su dieci. Sicuramente non è il canto la sua dote principale, ma se sostenuto da altro sapete che io non sono interessato alla perfezione della nota. Però dev’esserci dell’altro e se mancano entrambe le cose… Purtroppo molto spesso c’è il nulla e in una fase come il Serale la volta in cui ti va male, e con lui è molto probabile, sei spacciato. Ho dubbi sulla sua potenziale tenuta". Per tutta risposta l’allievo ha dichiarato: "Per Rudy Zerbi ho un set di cotton fioc. Dato dice che in realtà non vede mi sono dimenticato gli occhiali, ma glieli compro. Sul fatto che sono altalenante sì, ci sta. Perché non mi sono mai approcciato a delle cover prima di entrare qui e ci sta che su 22 puntate bene in una e male in un’altra. Non avendo scritto io le canzoni sono distanti da me, quindi mi devo avvicinare io".

