Amici 24, anticipazioni: irrompe Fedez, tensione Pettinelli-Cuccarini e finale atroce per un allievo Nella 22ª puntata del talent show di Maria De Filippi in onda oggi su Canale 5 passano (quasi) tutti alla fase finale: il rapper e Noemi ospiti, gare e spoiler

Appuntamento decisivo (e ricco di ospiti) per Amici 24. Il talent show di Maria De Filippi si avvicina al Serale – alla via il prossimo 22 marzo – e tutti gli allievi sono in lotta per un posto nella fase finale. Oggi domenica 9 marzo 2025 va dunque in onda la 22esima puntata del daytime, che risulterà cruciale per le sorti di tutti i ballerini e cantanti della scuola. Appuntamento, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 14, prima di lasciare a spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle classifiche agli ospiti fino agli spoiler.

Amici 24, la 22esima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (9 marzo)

A poco più di una settimana dal via del Serale della 24esima edizione di Amici il destino degli ultimi allievi della scuola di Maria De Filippi a non essersi ancora guadagnati la maglia d’oro è in bilico. Se da un lato tutti i ballerini si sono già assicurati un posto nella fase finale, infatti, la gara di canto risulterà decisiva per le sorti di Deddè, Luk3, Senza Cri, TrigNO e Vybez, che ancora non hanno la maglia dorata. Chi staccherà il pass per la fase Serale di Amici 24?

Il pomeriggio di Amici di oggi domenica 9 marzo 2025 – come anticipato – sarà ricco di super ospiti. I giudici delle gare saranno Fedez e Noemi, reduci dall’ottima esperienza al Festival di Sanremo 2025 (chiusa rispettivamente al quarto e al tredicesimo posto) che canteranno anche i loro successi "Battito" e "Se ti innamori, muori". Sempre dalla kermesse ligure arriverà Rkomi, con il suo brano "Il ritmo delle cose". Gli altri ospiti della puntata saranno due graditi ritorni: Petit (terzo classificato ad Amici 23) canterà la sua "Mezzanotte" al centro dello studio insieme alla sua fidanzata e ballerina Marisol, arrivata secondo lo scorso anno alle spalle di Sarah Toscano.

Cosa succederà oggi ad Amici (spoiler)

Puntata ad alta tensione – come anticipato – per Deddè, Luk3, Senza Cri, TrigNO e Vybez, ancora a caccia di un posto al Serale di Amici. Non senza difficoltà, Senza Cri e Vybez riusciranno a ottenere l’agognata maglia d’oro che vale l’accesso alla fase finale. La performance di Luk3, invece, scatenerà ancora una volta un duro confronto tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Quest’ultima, pur non essendo convinta che il ragazzo si meriti il Serale, alla fine cederà. TrigNO incasserà un "no" di Rudy Zerbi, ma una volta rientrato in casetta troverà un biglietto con il suo pass per la fase finale. Deddè sarà dunque l’unico eliminato. I cantanti già al Serale presenteranno invece loro nuovi inediti: Antonia canterà "Romantica", Nicolò "Cuore bucato", Jacopo Sol "Tutti" e Chiamimifaro "Leone". I giudici della gara di canto, come detto, saranno Fedez e Noemi, mentre per la gara di ballo – con tutti gli allievi già al Serale – non prevederà alcun giudice.

Quando e dove vederlo (domenica 9 marzo 2025)

La 22esima puntata Amici 24 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

