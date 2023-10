Amici 2023: ballerino assente per infortunio, tutti gli ospiti Domenica 1 ottobre su Canale 5 la seconda puntata del pomeridiano del talent show condotto da Maria De Filippi: dovrebbero esserci anche due ex allievi della Scuola

Oggi, domenica 1 ottobre 2023, va in onda su Canale 5 alle 14:00 la seconda puntata del pomeridiano della nuova stagione di Amici, il talent show che vede alla guida sin dalla sua prima edizione Maria De Filippi, affiancata in studio dai professori Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ora vediamo insieme cosa accadrà questo pomeriggio, durante l’appuntamento registrato venerdì scorso, e chi saranno gli ospiti in diretta secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv. Tra questi ultimi, lo sottolineiamo, ci sono due ex allievi della Scuola.

Amici 2023, puntata dell’1 ottobre: le anticipazioni

Al via una nuova puntata di Amici, che oggi ha in serbo per gli spettatori una nuova gara di inediti, vinta – secondo le anticipazioni – da Lil Jolie con un brano talmente apprezzato da surclassare quelli di altri due allievi e meritare, pare, di essere prodotto. Secondo quanto emerso, la classifica di canto vedrebbe al primo posto due giovani promesse, Lil Jolie e Matthew, che avrebbero ottenuto uguale punteggio. Il secondo posto sarebbe di Holden, il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), mentre al terzo ci sarebbe Mew e all’ultimo Sarah. Per quanto riguarda il ballo, invece, Chiara e Sofia avrebbero conquistato la prima posizione, Simone la seconda, Marisol la terza e Nicholas l’ultimo posto. Inoltre Marisol, la ballerina che presto dovremmo vedere protagonista di un evento ancora ignoto, avrebbe vinto la sfida d’improvvisazione contro Gaia ed Elia.

Non solo competizioni: in questi ultimi giorni è emerso che un allievo della Scuola più amata d’Italia si è infortunato nel corso degli allenamenti e per questo potrebbe essere assente nella seconda puntata del pomeridiano: stiamo parlando di Dustin, amico di Isobel Kinnear, tra le protagoniste della passata edizione del talent show. Il giovane ha un gonfiore alla caviglia, ma attualmente non vi sono maggiori informazioni sul suo stato di salute. È certo invece che i professori Alessandra Celentano e Emanuel Lo lo vorrebbero nella propria squadra. Il ragazzo chi sceglierà?

Gli ospiti dell’1 ottobre

Garrison Rochelle e Irma Di Paola compaiono tra gli ospiti in studio della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, chiamati a valutare le esibizioni di ballo. Insieme a loro, per la categoria canto, Irama, ex allievo della Scuola, dovrebbe essere presente come giudice. Ad affiancarli anche Angelina Mango, vincitrice della sezione canto della scorsa stagione che, a proposito di brani inediti, dovrebbe presentare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa, in uscita il prossimo 6 ottobre.

