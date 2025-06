Amadeus: la promessa di Fiorello e il sorriso ritrovato ad Amici (ma Nove non molla) Il conduttore ex Sanremo sembra essere rinato dopo l'esperienza in Mediaset. Ma Discovery se lo tiene ben stretto. E i prossimi mesi potrebbero essere davvero decisivi.

Resta incerto, nonostante il recente exploit ad Amici, il futuro televisivo di Amadeus. Perché gli inizi zoppicanti sul Nove hanno destano non poche preoccupazioni, riaprendo senza dubbio la ‘ferita’ del divorzio inatteso con la Rai. E mentre La Corrida, unico tra i programmi Discovery, ha fatto segnare ascolti di ottimo livello, gli altri show guidati da Amadeus hanno lasciato decisamente a desiderare. Nel frattempo, l’amico Fiorello lo ha ufficialmente invitato a tornare (non si sa bene quanto seriamente) a Viale Mazzini. Ma pare che Warner-Discovery abbia ancora piani ambizioni per il suo presentatore di punta. Sempre che lui, visto l’andamento, non decida un clamoroso cambio di direzione. Vediamo qui sotto i particolari.

Amadeus, il futuro incerto e la rinascita (grazie ad Amici)

Quasi tre mesi nel Serale di Amici sono bastati, ad Amadeus, per ritrovare ossigeno e un pizzico di entusiasmo. L’ex direttore artistico di Sanremo usciva infatti da un autunno-inverno complicato, con una serie di flop in successione che avrebbero abbattuto anche il più indefesso degli ottimisti. Eppure lui, prima scelta del Nove per guidare la rinascita, non si è dato per vinto. In qualche modo è riuscito a strappare una collaborazione eccellente a Mediaset. E adesso quello che si vocifera, ai piani alti del Biscione, è che gli impegni di Amadeus potrebbero non essere finiti.

Se avessimo la sfera di cristallo, insomma, potremmo vedere un conduttore impegnato tra qualche mese a barcamenarsi tra gli show su Discovery e qualche ‘scappatella’ su Mediaset, magari di nuovo in compagnia dell’amica e collega Maria De Filippi. Ma siccome non prevediamo il futuro, di concreto resta solo la possibilità di un qualche impegno per Amadeus nella ‘casa’ di Pier Silvio Berlusconi. Warner permettendo, ovviamente.

L’invito di Fiorello in Rai e i dubbi di Amadeus

Nel frattempo, non va sottovalutato il recente invito fatto da Fiorello ad Amadeus. Il mattatore de La Pennicanza ha detto all’amico, chiaro e tondo, che le porte della Rai sono sempre aperte per lui. Sebbene non pare che i rapporti tra Amadeus e i vertici siano rimasti, dopo il ‘divorzio’, particolarmente amichevoli.

C’è poi il discorso più centrale di tutti. Cioè cosa si sentirà di fare Amadeus. Finora, il bottino sul Nove è quasi desolante. La Corrida ha funzionato parecchio, ma hanno floppato sia Suzuki Music Party – che a settembre scorso veniva lanciato come l’anti-Sanremo – sia The Cage, che in access prime time sta andando malino. Non sappiamo cosa Discovery abbia in mente per la prossima stagione. Ma è ovvio che anche Amadeus, affamato di risultati com’è, dovrà valutare attentamente le sue prossime mosse. E un altro anno di saliscendi, probabilmente, non può davvero permetterselo.

