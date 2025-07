Amadeus, la risalita inattesa sul Nove: “Qualcosa si muove”, cambia lo scenario d’addio. Perché L’inaspettato trend in crescita negli ascolti con La Corrida e The Cage in replica potrebbe allontanare le voci di un ritorno in Rai o Mediaset: la situazione

Segnali di ripresa in casa Nove. Amadeus, infatti, sta registrando un’inattesa risalita negli ascolti tv, con le repliche de La Corrida e The Cage sorprendentemente in crescita nei dati Auditel. Il trend positivo potrebbe allontanare le voci di addio al circuito Discovery, con Rai e Mediaset ancora alla finestra. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amadeus, la crescita negli ascolti tv su Nove

Al termine di una prima annata tutt’altro che memorabile negli ascolti tv, Amadeus sta registrando una piccola (ma comunque significativa) risalita nei dati Auditel. Dopo il clamoroso flop di Chissà chi è e gli incoraggianti numeri de La Corrida, infatti, il conduttore ravennate ha chiuso la sua prima stagione su Nove con risultati deludenti anche al timone di Like a Star in prima serata e di The Cage – Prendi e Scappa in access prime time. In un’estate fatta di repliche, però, i suoi programmi stanno conoscendo una sorprendente seconda vita.

Ieri domenica 27 luglio 2025 la replica de La Corrida, per esempio, ha fatto segnare il 4,8% di share con un ascolto medio di 620mila spettatori (culminato al 6,4% di share per il vincitore), migliorando i numeri della scorsa settimana (3,8% di share e 489mila spettatori) e superando la concorrenza di Rai 2 e Tv8. Lo show ha rivaleggiato in un testa a testa anche con Rete 4 e Italia 1, a dimostrazione di un timido rilancio. Come fatto notare dal giornalista Giuseppe Candela su X: "La strada è in salita ma qualcosa si muove". Anche The Cage – Prendi e Scappa ha sfiorato il 4% in replica, senza nulla invidiare (anzi) alla prima tv dei mesi scorsi.

Il futuro del conduttore (tra Rai, Mediaset e la ‘pausa’)

A più di un anno dalla firma del faraonico contratto pluriennale, Nove sta iniziando dunque a intravedere finalmente qualche segnale positivo. Il circuito Discovery ha investito tantissimo su Amadeus (si parlò di 100 milioni di euro) e i risultati sperati non sono arrivati nel corso dell’anno. Se il recente trend positivo in replica dovesse confermarsi, tuttavia, non è da escludere che il conduttore possa riconquistare la fiducia dei vertici Warner. Negli ultimi tempi si era parlato di un clamoroso ritorno in Rai (grazie all’amico Fiorello) o di un possibile futuro alla corte di Pier Silvio Berlusconi in Mediaset, ma anche di un anno ‘sabbatico’ per ricaricare le batterie in vista del probabile ritorno come giudice di Amici di Maria De Filippi.

