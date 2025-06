The Cage, Amadeus fa largo a Giulia Salemi: lo zampino lo mette Giovanna Civitillo Il magazine 'Oggi' svela un retroscena sulla sceltà di Giulia Salemi come co-conduttrice del nuovo game show del Nove: cosa ha fatto la moglie di Amadeus.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

"The Cage – Prendi e Scappa", il nuovo game show condotto da Amadeus su Nove, è partito ufficialmente domenica 8 giugno, cavalcando l’onda lunga di una serata da record grazie alla finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Complice il traino dell’attesissimo match, la prima puntata ha registrato un risultato d’ascolto molto positivo, il 5.7% di share, le puntate successive non hanno confermato quel picco: finora, gli ascolti si sono rivelati ben al di sotto delle aspettative nonostante un format fresco e originale che sul web sta piacendo parecchio.

The Cage, il retroscena sulla scelta di Giulia Salemi: il consiglio di Giovanna Civitillo ad Amadeus

A creare hype attorno a The Cage è anche la presenza nel programma di Giulia Salemi, al fianco di Amadeus. La notizia arriva dal settimanale Oggi, che nell’ultimo numero in edicola ha rivelato come tra il conduttore e l’ex gieffina sia scattata subito una forte sintonia professionale. "È stato un colpo di fulmine quello tra Amadeus e Giulia Salemi": così si legge nell’indiscrezione pubblicata. Si tratta, ovviamente, di un’intesa sul piano lavorativo. L’ex deus ex machina del Festival di Sanremo, secondo quanto riportato dal magazine, avrebbe fortemente voluto Giulia nel team di "The Cage" con uno scopo ben preciso: per ampliare il pubblico ‘teen’ e attirare le nuove generazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dietro la scelta di Giulia Salemi ci sarebbe anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che avrebbe appoggiato e sostenuto l’idea: "ha caldeggiato la scelta dell’amato consorte", riporta ancora Oggi. Giulia, d’altronde, rappresenta una figura trasversale tra TV e social network. Dopo essere diventata famosa come influencer, infatti, ha conquistato il grande pubblico partecipando al Grande Fratello Vip in due occasioni, nel 2018 e nel 2020, e successivamente è entrata nel cast del programma con il ruolo di opinionista social (e ora si parla di un suo possibile ritorno al GF). La Salemi, insomma, ha un curriculum che la rende perfetta per un programma che punta a essere veloce, interattivo e con un tono smart. E le reazioni del web confermano la buona intuizione di Amadeus, visto che sull’influencer sono piovuti complimenti dai social dopo il debutto nello show del Nove

Mentre Pierpaolo Pretelli è in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi, la sua compagna Giulia si gioca tutto access prime time sul Nove. Il meccanismo di "The Cage – Prendi e Scappa" è semplice e dinamico: le coppie di concorrenti rispondono a domande per accumulare secondi da usare nella gabbia, dove dovranno portare via quanti più premi possibile, senza farli cadere a terra.

Un format fresco, che sulla carta sembra perfetto per il pubblico generalista e quello giovane. Ma, al momento, gli ascolti non premiano: se il debutto è stato trainato dalla finale Sinner–Alcaraz, le puntate successive hanno fatto segnare risultati deludenti calando sotto al 3% di share. Per questo, il programma è già sotto osservazione: "The Cage – Prendi e Scappa" finora non sta funzionando, e solo i prossimi dati Auditel diranno se ci sarà davvero un futuro per questa scommessa del Nove.

Potrebbe interessarti anche