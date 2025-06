Amici 25, Rossella Brescia nuova insegnante di danza? La sua verità dopo i rumors (e le ipotesi sul cast) La nota showgirl e ballerina, già maestra nel programma dal 2001 al 2003, ha fatto chiarezza sulle ultime voci in merito a un suo ritorno nel talent.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tra i tanti volti noti che nel corso degli anni sono passati negli studi di Amici di Maria De Filippi ricordiamo senza dubbio quello della showgirl e ballerina Rossella Brescia, selezionatrice e maestra all’interno del talent dal 2001 al 2003. Successivamente, Rossella è tornata più volte anche come giudice esterno, riconfermando ogni volta il suo grande affetto sia per il programma che per la padrona di casa Maria De Filippi. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare voci insistenti su un suo ipotetico ritorno nella prossima edizione del talent come insegnante di danza. Sarà davvero così? A fare chiarezza ci ha pensato proprio la stessa ballerina: ecco le sue parole.

Rossella Brescia e l’ipotetico ritorno ad Amici: la verità

Il cast di Amici 25 è ancora in fase di definizione e le ipotesi che emergono ogni giorno sono davvero molte. Nelle ultime settimane, ad esempio, si sono fatte particolarmente insistenti le voci che vedrebbero la nota ballerina Rossella Brescia come prossima insegnante di danza all’interno del talent. A fare chiarezza sulla questione ci ha però pensato proprio la diretta interessata che, raggiunta dai microfoni di SuperguidaTv durante il Taormina Film Festival, ha rivelato come stanno realmente le cose.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"L’affetto del pubblico è meraviglioso. Il pubblico di Amici poi è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come stare dentro un’arena perché il pubblico combatte assieme ai ragazzi. "Sono molto contenta di questo amore e mi riempie il cuore di gioia. Maria è una delle persone a cui voglio più bene e sicuramente avrà le sue idee chiare. Non credo che tornerò altrimenti penso che sarei stata la prima a saperlo", ha rivelato Rossella Brescia presente al Festival in occasione del film distopico Jastimari – Il Rifugio di cui è protagonista. Le parole della ballerina non lasciano quindi dubbi: per il momento un suo ritorno ad Amici come insegnante non è assolutamente previsto. Detto questo, chissà che Maria non possa decidere in futuro di riportare veramente la showgirl dietro la cattedra del programma.

Amici 25, le prime ipotesi sul cast

E mentre i casting per la classe di Amici 2025 continuano senza sosta, il web non si ferma nemmeno per ciò che riguarda le ipotesi sugli insegnanti del prossimo anno. Al momento gli unici maestri confermatissimi sembrerebbero essere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ormai volti iconici e immancabili del programma. Secondo le ultime indiscrezioni, accanto a loro dovrebbero poi tornare anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, rispettivamente come insegnanti di canto e di ballo.

Rimangono invece dei dubbi sulla presenza di Anna Pettinelli e Debora Lettieri. La prima, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, potrebbe presto intraprendere anche un nuovo progetto come opinionista del Grande Fratello e, nel caso in cui fosse vero, questo potrebbe portarla a scegliere di allontanarsi almeno per il momento da Amici per non avere troppa carne al fuoco. Allo stesso tempo, si vocifera che nel programma possa tornare un altro volto amatissimo, ovvero quello dell’insegnante di danza Veronica Peparini, magari accompagnata proprio da Andreas Muller. Ma trattandosi di ipotesi non confermate, non rimane che attendere ancora un po’ per avere qualche certezza in più.

Potrebbe interessarti anche