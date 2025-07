Amadeus tra Rai e Mediaset, scatta l’asta: la scelta del Nove e il ruolo di Giovanna Civitillo Il conduttore sembra essere corteggiato da entrambe le emittenti tv. Mentre la moglie, dopo l'addio choc a Viale Mazzini, rischia di fare l'ago della bilancia. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tutti pazzi per Amadeus. L’ex mattatore Rai, da un anno circa agli ‘ordini’ del Nove e di Discovery, ha avuto una stagione difficile, tra mezzi flop e qualche soddisfazione (vedasi La Corrida). Ma adesso che la sua posizione sembra vacillare, si fanno largo voci insistenti su un doppio corteggiamento in atto. Da un lato, stupiscono le parole di Pier Silvio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti Mediaset. Dove il patron del Biscione, senza giri di parole, ha fatto capire che accoglierebbe Amadeus a braccia aperte. Ma dall’altra parte anche la Rai sembra in agguato, come riportano recenti indiscrezioni. E l’ago della bilancia, alla fine, potrebbe essere l’insospettabile Giovanna Civitillo. Ecco perché e tutti i dettagli qui sotto.

Amadeus, scatta l’asta tra Rai e Mediaset

Qualcosa si muove, dietro le quinte. Un primo assaggio ce lo aveva già dato, Amadeus, con la sortita su Mediaset nel ruolo di giudice del Serale di Amici. Era stato un favore all’amica Maria De Filippi, ma in molti avevano ipotizzato che sotto sotto stesse ‘bollendo’ qualcosa di più strutturato. E adesso, dopo le recenti dichiarazioni di Pier Silvio, i sospetti sul futuro di Amadeus si intensificano. Ai palinsesti, il patron Mediaset ha detto chiaro e tondo: "Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo".

Nessuna certezza, dunque, anche se la sola citazione del nome del conduttore ha fatto drizzare a tutti le antenne. C’è poi il capitolo Rai, che a dispetto di un divorzio turbolento, ora, potrebbe essere intenzionata a riavvicinare Amadeus. Lo dice un’indiscrezione recente del settimanale L’Espresso, secondo cui il rientro di Amadeus in azienda sarebbe molto "più di una suggestione".

Il ruolo di Giovanna Civitillo nel futuro di Amadeus

A pesare, poi, è anche l’amico Fiorello. Che già nel corso de La Pennicanza, nuovo programma Radio lanciato qualche settimana fa, aveva accennato (pur con ironia) a un possibile ritorno di Amadeus. A questo si aggiunge però un fatto peculiare. Perché la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, è stata appena ‘cacciata’ da È sempre mezzogiorno. Sostituita con ogni probabilità dalla vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan. Per cui uno dei due contendenti – più probabile Mediaset – potrebbe fare leva sulla voglia di Civitillo di rilanciarsi, per proporre una sorta di contratto doppio, che coinvolga nella stessa rete sia Amadeus che la sua dolce metà.

Al momento, si tratta solo di speculazioni ovviamente. Ma le voci corrono, e spesso ci azzeccano. Per cui vedremo nelle prossime settimane, con calma, se il ‘derby’ tv per Amadeus si concretizzerà in qualcosa di nuovo e potenzialmente clamoroso.

