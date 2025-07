Amadeus, che fine farà dopo i flop sul Nove: l'incognita Mediaset e la tentazione Rai (con Fiorello) Gli ascolti di The Cage e Like a Star sono stati un mezzo disastro e ora si pensa al futuro del conduttore, tra ritorno in Rai e un possibile approdo a Mediaset

I risultati di Amadeus sul Nove deludono, e si parla addirittura di addio. Rai lo riaccoglierebbe (parola di Fiorello), e Mediaset lo corteggia confermandolo come giudice ad Amici nel 2026. Ma Warner Bros. non vuole mollare il suo volto di punta dopo un solo anno.

I flop di Like a Star, The Cage e prima ancora con Chissà chi è pesano, ma non sono una condanna. Il talent ha potenziale, e il game show potrebbe essere rivisto. Il problema è il pubblico del Nove, ancora di nicchia e le trasmissioni in access prime time, dove il telespettatore vuole semplicità non attraggono. I numeri parlano chiaro: il Nove fatica a competere nelle fasce cruciali.

Ma quali sono le nuove strategie e che fine farà Amadeus? Scoprilo nel Video!

