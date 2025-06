Amadeus, la ‘mediazione’ di Fiorello fallisce: “La Rai non è un albergo”, sfuma il ritorno dopo il flop sul Nove Il conduttore potrebbe chiudere il contratto con Discovery, ma la sua situazione è a dir poco complessa: Mediaset si è sfilata, la Rai chiude le porte

Il futuro di Amadeus è sempre più un’incognita. Ormai da tempo in piena crisi di ascolti su Nove, (per il quale ha firmato un faraonico contratto lo scorso anno) il conduttore sta deludendo le aspettative e non è da escludere la possibilità di un addio anticipato. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di una situazione a dir poco complicata: fuori dal circuito Discovery, Amadeus avrebbe trovato le porte chiuse sia in Mediaset che in Rai, dove un suo ritorno resta poco plausibile (nonostante le insistenze del suo amico di sempre Fiorello). Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Amadeus, gli ascolti deludenti su Nove

Dopo il flop di Chissa chi è (ex Soliti Ignoti) sia nell’access prime time che in prima serata, la breve parentesi all’insegna della nostalgia al timone de La Corrida e i numeri a dir poco deludenti di Like a Star, nella serata di ieri è arrivata l’ennesima doccia fredda per Amadeus. Dopo un debutto incoraggiante (trainato dalla finale di Jannik Sinner al Roland Garros) alla guida di The Cage – Prendi Scappa, infatti, gli ascolti del nuovo show sono già crollati al 2,4%, sotto il mezzo milione di spettatori. A quasi un anno dalla firma del faraonico contratto pluriennale (si parlò di 100 milioni di euro) con il circuito Discovery, insomma, la situazione di Amadeus è allarmante. La sua nuova esperienza su Nove non è mai decollata e la "scommessa" del conduttore – reduce dai clamorosi successi in Rai con le cinque edizioni del Festival di Sanremo, Affari Tuoi e tanto altro – non ha pagato e si parla con sempre più insistenza di un suo futuro lontano da Warner Bros.

Il futuro in Mediaset o Rai: non c’è spazio per Amadeus

Nelle ultime settimane – come anticipato – si sono intensificate le voci riguardo una possibile risoluzione del contratto con Discovery e di un ritorno di Amadeus in Rai o Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni, però, al momento non ci sarebbe spazio né in viale Mazzini né a Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi e i vertici del Biscione non hanno mostrato particolare interesse nei confronti dell’ex direttore artistico di Sanremo, forse intimoriti proprio dai suoi recenti flop. L’unica "amica" in grado di aiutare Amadeus potrebbe essere Maria De Filippi, che quest’anno lo ha già ospitato nella giuria di Amici.

Anche per quanto riguarda un clamoroso ritorno in Rai le quotazioni non sarebbero altissime, anzi. Stando a quanto riportato da Hit su Affari Italiani, infatti, tra i vertici della tv di Stato ci sarebbe solo una certezza: "La Rai non è un albergo con le porte girevoli". A meno di un ripensamento da parte dell’AD Giampaolo Rossi, infatti, Amadeus troverebbe le porte chiuse anche in viale Mazzini. Il suo amico di sempre Fiorello, intanto, continua a spingere per un suo ritorno.

