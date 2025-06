Amici 25, De Filippi e gli autori scelgono i primi due concorrenti: chi sono (e perché li conosciamo) I ballerini Alessio Di Ponzio e Dandy potrebbero tornare nella scuola dopo il ritiro forzato della scorsa edizione: le indiscrezioni sul cast di Amici 25 e le ultime notizie sul toto prof.

Amici 24 è terminato da meno di un mese (con la vittoria del ballerino Daniele Doria) e mancano ancora tre mesi all’inizio della prossima edizione, ma le indiscrezioni sul talent show di Maria De Filippi già tengono banco sul web. D’altronde, la macchina organizzativa del programma è in pieno movimento: i casting per i nuovi allievi sono in corso da qualche giorno e già iniziano a circolare i nomi dei primi papabili concorrenti che animeranno la stagione 2025/2026 del talent di Canale 5.

Chi sono i primi due possibili allievi di Amici 25

Amici di Maria De Filippi, si sa, è un programma che genera un hype altissimo sui social. Ed è uno dei pochi show capaci di attrarre pubblico giovane, merce rarissima in un’epoca in cui gli under 25 "scappano" dalla TV tradizionale, rivolgendo la loro attenzione alle piattaforme streaming e ai contenuti online.

Anche per questo, da settimane il web è invaso da voci più o meno verificate sui prossimi concorrenti di Amici 25. Due dei rumor più solidi riguardano Alessio Di Ponzio e Dandy, due ballerini già noti al pubblico per la loro partecipazione alla 24esima edizione del talent. Entrambi, però, erano stati costretti a ritirarsi anticipatamente a causa di infortuni. Di Ponzio, inoltre, nelle ultime settimane è finito al centro delle cronache del gossip a causa delle voci relative a un suo presunto flirt con Daniele Doria, ma è stato lo stesso Alessio a intervenire sui social chiarendo che tra lui e il vincitore di Amici 24 c’è solo una bella amicizia.

In molti sono convinti che entrambi proveranno a riottenere un banco durante i nuovi casting, forti del sostegno del pubblico e della loro precedente esperienza nella scuola.

Amici 25, addio per Deborah Lettieri? Spunta il nome di Veronica Peparini

Di Amici 25 si parla molto anche in ottica professori. Una delle indiscrezioni più insistenti riguarda l’uscita di scena di Deborah Lettieri, docente di danza nella scorsa edizione. Dopo una sola annata, la coreografa che lo scorso anno aveva rimpiazzato Raimondo Todaro potrebbe lasciare il suo posto nella scuola.

Se così fosse, tra i nomi papabili per sostituirla spunta Veronica Peparini, storica insegnante del programma, che potrebbe fare il suo ritorno nel corpo docente. Accanto a lei, si parla anche di un possibile rientro tra i professionisti di Andreas Muller, ex vincitore di Amici e attuale compagno della Peparini. Il "toto-prof Amici 25" vede in corsa anche altri nomi forti, come quello di Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le stelle, che qualche settimana fa ha confessato di ambire a lavorare un giorno nel programma di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi è circolato anche il nome di Rossella Brescia, anch’essa già vista all’opera in passato come prof di danza all’interno della scuola.

Quando inizia Amici 25

Anche se manca ancora l’ufficialità, il debutto di Amici 25 dovrebbe seguire il calendario della passata edizione. Lo scorso anno il talent show di Maria De Filippi è iniziato a fine settembre, e tutto lascia pensare che anche stavolta la scuola aprirà i battenti nello stesso periodo. La fase serale dovrebbe prendere il via a metà marzo 2026, mentre la finalissima è attesa, come da tradizione, per metà maggio 2026.

