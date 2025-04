Stasera in tv (1 aprile), la iena Veronica Gentili minaccia Stefano De Martino: cosa succede I programmi tv da vedere stasera, 1 aprile: da Stasera tutto è possibile alla serie gialla Morgane, passando per le inchieste de Le Iene ed È sempre Cartabianca.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 1 aprile 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (1 aprile), cosa vedere: Stasera tutto è possibile vs Le Iene

La serata del 1° aprile 2025 offre una varietà di programmi televisivi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 2 va in onda il programma di intrattenimento Stasera tutto è possibile, mentre su Italia 1 viene trasmesso il noto show Le Iene Show.

Stasera tutto è possibile è un programma condotto da Stefano De Martino, giunto alla sua undicesima edizione. Ogni puntata presenta un tema diverso e coinvolge ospiti fissi e variabili in giochi e sfide divertenti. Il format è noto per il suo approccio leggero e spensierato, mirato a intrattenere il pubblico attraverso situazioni comiche e momenti di improvvisazione. Dall’altra parte, Le Iene Show è un programma di infotainment condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Il programma alterna servizi di denuncia a momenti più leggeri, con interviste a personaggi famosi e approfondimenti su vari temi di attualità.

Passando agli altri canali, su Rai 1 la serata inizia con il game show Affari tuoi, seguito dalla serie televisiva Morgane – Detective geniale. Rai 3 propone il film Stai con me oggi?. Su Canale 5 viene trasmessa la partita di calcio Empoli – Bologna, mentre Rete 4 manda in onda il programma di approfondimento È sempre Cartabianca.

Per gli appassionati di cinema, il canale 20 trasmette il film d’azione Battleship, TwentySeven propone la commedia I Flintstones, e Cine 34 offre la pellicola italiana Anche gli angeli mangiano fagioli. Insomma, la programmazione serale del 1° aprile 2025 presenta un’ampia gamma di scelte, tra intrattenimento leggero, approfondimenti, sport e cinema, garantendo opzioni per tutti i telespettatori.

