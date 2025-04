Alfonso Signorini, addio al Grande Fratello: "Ho bisogno di ritrovare me stesso" Pare che a settembre il conduttore non sarà più al timone del reality. Le sue parole sibilline: "Ho bisogno di staccare la spina".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

"Grande Fratello vi aspetta e ritornerà a settembre". Questa la frase detta da Alfonso Signorini in chiusura del Grande Fratello, la scorsa settimana. Parole che hanno fatto pensare ai più che il conduttore non tornerà al timone del reality a settembre, proprio quando Mediaset pare aver previsto un’edizione ‘all star’ del programma. Tante le voci che si sono rincorse dopo l’affermazione sibillina del direttore di Chi, compresa quella di un possibile sbarco su Canale 5 di Simona Ventura o Ilary Blasi per sostituirlo. Niente di certo, ovviamente, ma l’incognita sulla presenza di Signorini al GF in autunno resta, alimentata anche dalla sua ultima dichiarazione a Sorrisi e Canzoni: "Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole – ha spiegato al magazine, riferendosi proprio ai saluti pronunciati al Grande Fratello durante la finale -. Francamente adesso ho bisogno di staccare la spina".

Signorini lascia il GF, l’incognita e le sue parole: "Ho bisogno di staccare"

Alfonso Signorini tornerà o no alla conduzione del prossimo Grande Fratello? Questa la domanda che il pubblico del reality si sta ponendo da giorni, ossia da quando il presentare ha salutato tutti durante la finalissima, lasciando quasi intendere che il GF sì tornerà, ma senza di lui. Tra le voci che si sono rincorse dopo la sua frase, quella di un possibile sostituzione affidata a Simona Ventura o Ilary Blasi, ma anche quella spoilerata da 361magazine, che invece sostiene che Signorini resterà fermo al suo posto: "Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia. Alfonso resta nel reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27".

Completamente diverse le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia: il giornalista esperto di gossip ha addirittura affermato nella sua newsletter che il GF si prenderà una pausa di un anno "Per ripartire da zero", lasciando anche intendere che sarà Blasi a guidare la nuova edizione. Cosa in netto contrasto con quello dichiarato dal direttore di Chi nell’ultima puntata, quando ai fan del reality diede appuntamento a settembre. L’unica certezza, per ora, è che Signorini ora è in vacanza e non ha nessuna voglia di parlare di lavoro:

Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro. Mi aspettano appuntamenti importanti che non hanno a che fare con la televisione, ma neanche a quelli voglio pensare. Questo non vuole dire che non farò più il programma o che sparisco dalla TV, ma ho bisogno di ritrovare me stesso. Tanto che ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo.

