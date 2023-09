Cattelan: “Belen come Lukaku”. Poi svela retroscena (preoccupante) sulla sua salute Nel salotto di Caterina Balivo, il conduttore ironizza sulla mancata partecipazione della showgirl al suo programma e poi svela un retroscena: "Pare non stia benissimo"

Il dietrofront di Belen nei confronti di Alessandro Cattelan continua a far notizia. Se nei giorni scorsi si era diffusa l’indiscrezione (poi confermata) dell’improvvisa indisponibilità dell’argentina a partecipare come ospite alla prima puntata stagionale del late show di Rai 2 (pare perché intenzionata a parlare nel salotto di Domenica In), ora è proprio il conduttore del programma a fornire alcuni interessanti retroscena riguardo alla mossa a sorpresa dell’ex di Stefano De Martino, che ha prima accettato il suo invito salvo poi farlo cadere nel vuoto, sparendo – a suo dire – nel nulla.

Alessandro Cattelan e il no di Belen: retroscena

Ospite di Caterina Balivo nel salotto di "La volta buona" su Rai 2, oggi Cattelan ha fatto chiarezza sul "caso Belen", raccontando alcuni retroscena riguardo alla mancata partecipazione della showgirl al suo programma di interviste. Stando al suo racconto, era praticamente tutto fatto per portare Belen a Stasera C’è Cattelan, tanto che i due avevano già concordato un’esibizione canora in diretta, ma alla fine – seconda la versione di Alessandro – la Rodriguez sarebbe sparita nel nulla:

"Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku", ha detto il conduttore di Rai 2, che ha ironizzato con la Balivo paragonando il comportamento della showgirl a quello del calciatore Lukaku, protagonista dello scorso calciomercato con diversi tira-e-molla, ripensamenti e sparizioni nel corso delle trattative con l’Inter prima e con la Juve poi.

"Belen non sta bene"

Dopo aver ironizzato col sorriso sulle labbra sul forfait di Belen Rodriguez, Cattelan si è poi fatto serio svelando un ulteriore retroscena sul momento vissuto dalla soubrette sudamericana, che negli ultimi mesi ha monopolizzato le pagine delle riviste di gossip e i trend social con la sua separazione-bis da Stefano De Martino, seguita dalla nuova (e chiacchieratissima) love story con Elio Lorenzoni. Stando alla rivelazione del 43enne conduttore di Tortona, sul forfait dell’ultimo minuto avrebbe pesato anche il momento difficile attualmente attraversato dalla conduttrice di Buenos Aires: "Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…", ha concluso Cattelan, che in chiusura d’intervista ha svelato alla Balivo che la mancanza di Belen non impatterà sulla qualità della prima puntata del suo show, poiché la scaletta dell’appuntamento di domani resta ricca di ospiti illustri:

"Non abbiamo fatto sostituzioni…Avevamo già una scaletta bella piena, quindi continua ad esserci Annalisa, Tedua e Cecilia Sala…".

