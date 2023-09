Caterina Balivo, gaffe a La Volta Buona: consegna il premio, ma la risposta è sbagliata Durante il gioco a premi, la conduttrice ha assegnato 500 euro ad un concorrente, senza accorgersi che la risposta fosse sbagliata: la vincita è stata annullata

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Non c’è pace per Caterina Balivo e il suo nuovo show pomeridiano La Volta Buona. Da quando la conduttrice è tornata su Rai 1 per sostituire Serena Bortone, le cose non stanno andando come previsto, soprattutto in termini di ascolti. Ma non solo: dopo la diffusione di diverse voci alcuni screzi avuti con gli autori del programma, nella puntata di ieri Balivo è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante il gioco a premi dedicato al pubblico da casa. Scopriamo cosa è successo.

La Volta Buona, la gaffe di Caterina Balivo durante il quiz

Come di consueto, una parte della puntata de La Volta Buona è dedicato ad alcuni giochi a premi, ai quali il pubblico da casa può partecipare tramite una telefonata. Rispondendo correttamente ad alcune domande, lo spettatore di turno può portare a casa un montepremi di tutto rispetto, arrivando anche a 500 euro. Ed è proprio questa la somma che ieri – mercoledì 20 settembre – uno spettatore ha vinto rispondendo ad una domanda su Raffaella Carrà. Peccato che soltanto poche ore dopo abbia dovuto restituire il denaro: la sua risposta, in realtà, era sbagliata, ma Caterina Balivo non se ne era accorta. "Adesso ti leggo la domanda e scopriamo se sarà davvero la tua volta buona", ha detto la conduttrice allo spettatore in gioco. "Nella canzone Pedro di Raffaella Carrà, una ragazza gira per le strade, di quale città?". Durante il gioco è intervenuta anche Carolina Di Domenico, che era ospite della puntata: "Questa non puoi sbagliarla!". Massimo – questo il nome del concorrente – ci ha pensato per qualche secondo, per poi rispondere "Saint Tropez". Sia Caterina Balivo che Carolina Di Domenico hanno però frainteso le sue parole, credendo che la risposta fosse esatta: "L’ha detto? Ha detto Santa Fe? Meno male, bravo Massimo!", ha concluso la conduttrice, assegnando dunque a Massimo una somma di 500 euro. Poche ore dopo, però, tramite l’account Twitter Cinguetterai è giunta la notizia che la Rai ha annullato la vincita del concorrente de La Volta Buona. Il video del gioco ha iniziato infatti a fare il giro del web, e l’errore è apparso subito evidente.

Il crollo degli ascolti

Nel frattempo, Caterina Balivo continua a fare i conti con la difficoltà di affermarsi in termini di ascolti. Il nuovo programma di Rai 1, infatti, fin dal suo esordio ha fatto registrare un netto calo nel gradimento da parte del pubblico rispetto al suo predecessore, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Se quest’ultimo, infatti, era ormai assestato su una media del 16% di share ogni pomeriggio, La Volta Buona continua a oscillare tra l’11 e il 12%. Un crollo piuttosto evidente, questo, a cui la Rai dovrà correre ai ripari per non soccombere definitivamente all’agguerrita concorrenza delle soap opera di Canale 5 e di Uomini e Donne.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche