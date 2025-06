Alessandro Cattelan, la Rai lo cancella e lui bussa a Mediaset: il provino 'segreto' e l’ipotesi di addio alla tv Il conduttore di Supernova potrebbe sbarcare su Canale 5 con un game show, ma intanto spopola sul web.

Nei palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai Alessandro Cattelan non compare. Per il conduttore nessuno spazio ne in seconda, ne tantomeno in prima serata. Niente ‘Stasera c’è Cattelan‘, quindi, dato che pare proprio il programma sia stato cancellato dalla programmazione dell’azienda pubblica, forse per i costi decisamente alti per un contenitore in quella fascia oraria. In un contesto in cui la Rai sta cercando di ridurre le spese, preferendo far crescere day e prime time, qualche taglio è d’obbligo e Cattelan è stato uno dei primi a saltare. Secondo alcune indiscrezioni, però, lo showman potrebbe comparire altrove: pare, infatti, che abbia fatto un provino segretissimo a Mediaset per la conduzione di un game show. Ma cosa c’è di vero?

Alessandro Cattelan cancellato dalla Rai: i retroscena sul provino a Mediaset

La Rai ha cancellato Alessandro Cattelan dai prossimi palinsesti. Il conduttore e il suo Stasera c’è Cattelan non è stato riconfermato in un’ottima di ottimizzazione di risorse dell’azienda, e non lo rivedremo neppure in prima serata dove i suoi ascolti con ‘Da vicino nessuno è normale‘, erano calati passando dal 5,50% di share, al 4,40% dell’ultima puntata. Stando alle indiscrezioni riportate da Affari Italiani, però, il conduttore potrebbe comparire tra le fila della concorrenza. Pare, infatti, che Cattelan abbia sostenuto un provino segreto a Mediaset, dove ha portato una puntata pilota di un game show, che potrebbe sbarcare nel prime time del biscione, magari su Canale 5.

Cosa ci sia di vero non si sa, ma questi sono i rumor e visti i recenti acquisti della rete, come quello in pompa magna di Max Giusti, nulla è da escludere, specialmente in un periodo che vede i palinsesti stravolgersi e i presentatori emigrare a destra e a manca. C’è da dire, però, che l’habitat naturale di Cattelan sono le piattaforme streaming, dove spopola ed è seguitissimo: il suo Supernova su YouTube è virale, così come le interviste che realizza con il suo inconfondibile stile. Che sia un addio alla Tv o meno, il futuro di Alessandro è ancora tutto da scrivere e se dovesse decidere di dedicarsi solo al web sarebbe sicuramente un successo.

