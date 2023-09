Belen, emerge la verità su Stefano De Martino: “Ecco perché è finita” "Chi" racconta il retroscena della separazione più chiacchierata dell'anno tra la showgirl e il ballerino, con le rivelazioni dell'ex fidanzato Fabrizio Corona

Non si placano le voci intorno alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che dopo la separazione sono stati vittime di diverse supposizioni, non aiutati anche da Fabrizio Corona, che ha gettato benzina sul fuoco con accuse di tradimento e dure critiche. Ci ha pensato dunque la showgirl a chiarire una volta per tutte con la sua versione.

Tra voci e speculazioni

Dopo la recente notizia, in cui sembrerebbe che De Martino e Spinalbanese, rispettivamente padre di Santiago e Luna Marì, si siano incontrati per sepellire l’ascia di guerra, arrivano altre rivelazioni scottanti sulle varie motivazioni. Giorni di speculazioni, seguite alla conferma della sua nuova relazione, fino alla versione dell’ex fidanzato Fabrizio Corona, che ha aggiunto combustibile alle fiamme con accuse di tradimento e rivelazioni senza censure.

Senza mezzi termini, ha accusato Stefano De Martino di tradimento e ha sottolineato che il ritorno di Stefano nella vita di Belen, dopo la nascita di Luna Marì (figlia di Belen da Antonino Spinalbese), sembrava più una mossa per l’apparenza che una riconciliazione autentica.

La verità sulla fine della relazione tra Belen e De Martino

Il settimanale Chi ha riaperto le speculazioni sul motivo della separazione tra Belen e Stefano. Tra le teorie più diffuse, una suggerisce che la rottura sia dovuta ai loro "stili di vita diversi". Stefano era concentrato sulla carriera televisiva, poco propenso a uscire e non condivideva gli interessi di Belen. Un’altra teoria si riferisce ai loro amori durante la separazione, che ha lasciato il rapporto irrimediabilmente cambiato.

Belen ha mostrato di cercare nuovi inizi, come Antonino Spinalbese, mentre Stefano De Martino ha mantenuto la sua vita amorosa privata. Questo potrebbe essere dovuto al desiderio di non strappare completamente con Belen per il bene del loro figlio e alla sua carriera. Le differenze nei modi in cui affrontano la pubblicazione sui social sono emerse, con Belen desiderosa di condividere foto della coppia e Stefano più riservato per ragioni di pudore e possibili strategie lavorative. Le motivazioni dietro la rottura più chiacchierata dell’anno restano dunque molteplici e non confermate, oggetto di speculazione e della partecipazione alla versione definitiva di molte persone coinvolte. Dalla versione di Fabrizio Corona, noto per creare spesso caos, a quella degli amici vicini alla coppia, le opinioni sono molteplici. Per conoscere la verità non ci resta che seguire l’evolversi degli eventi e aspettare che a parlare siano proprio i diretti interessati.

