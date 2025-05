Affari Tuoi, De Martino nel caos: il Tg1 irrompe e Paolina perde tutto, "Doveva saltare la puntata" La concorrente rifiuta 38mila euro e poi sbaglia tutto: la puntata di ieri (7 maggio) finisce malissimo tra sfortuna, interruzioni per il Conclave e proteste dei social.

In una serata davvero particolare, con il game show di Stefano De Martino interrotto dal tg1 per dare conto al pubblico della fumata nera del Conclave, la concorrente di turno, partita a razzo, finisce in un disastro e torna a casa a mani completamente vuote. Nemmeno la Regione Fortunata infatti, serve a salvarla. Scopriamo cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 maggio.

Affari Tuoi, puntata 7 maggio 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 maggio è la pacchista del Lazio, Paolina, che è di Trevignano Romano e di lavoro fa la flautista e lavora a Ronciglione, il paese di Marco Mengoni. Gioca con al suo fianco la sorella Noemi. Le due sorelle iniziano benissimo, infilando una serie di pacchi blu, tra cui la carbonara di Thanat e l’irresistibile cane Gennarino. La prima offerta del Dottore ammonta a 38mila euro. Naturalmente viene rifiutata da Paolina. A questo punto, la partita viene interrotta all’improvviso: irrompe infatti il TG1 che si prende la linea per più di 10 minuti per dare la notizia della prima fumata del Conclave che deve eleggere il nuovo Papa. Una fumata inconfondibilmente nera. Finita l’edizione straordinaria del telegiornale, riprende in onda la puntata di Affari Tuoi. Purtroppo la partita non va bene come era iniziata per Paolina e anzi viene letteralmente capovolta, e a metà del percorso, la flautista di Trevignano Romano si ritrova in una posizione scomodissima con ben 5 pacchi blu, e solo due pacchi rossi, ovvero quello piccolissimo da 5mila euro e quello grande da 200mila euro. Paolina rifiuta un’offerta del Dottore da 14mila euro perché, dice: "A questo punto voglio andare fino in fondo", ma subito dopo anche i 5mila euro sfumano.

A questo punto il Dottore Pasquale Romano fa una mossa che mette la pacchista del Lazio davvero in difficoltà: niente offerte, solo cambio. La concorrente pare tentennare e pensare di cambiare il suo pacco numero 17. Dopo molti ragionamenti, Paolina decide di cedere il suo pacco iniziale per il pacco numero 14 dell’Umbria, poi però non vuole aprire subito il pacco che ha ceduto. Purtroppo, dopo un paio di tiri, chiamando il pacco del Veneto, Paolina trova i 200mila euro. Non resta che aprire il suo pacco, che contiene la cifra di 100 euro e tentare la sorte nell’ultima spiaggia della Regione Fortunata. Purtroppo, anche questa possibilità si rivela un buco nell’acqua e la concorrente non riesce a individuare la regione vincente che è la Sardegna.

Caos fumata nera e proteste dei social

Nel frattempo sui social, durante e dopo la puntata di Affari Tuoi di ieri, 7 maggio, si è scatenato il caos che, per una volta non riguardano le polemiche legate alla partita della concorrente, ma lo slittamento di programmazione. In molti infatti sono sintonizzati su Rai Uno per vedere la cerimonia di consegna dei David di Donatello che sembra non iniziare mai. A causa del Conclave infatti, Affari Tuoi aveva già subito un ritardo iniziale di programmazione di un quarto d’ora, a cui vanno aggiunti i più di 10 minuti del tg1 flash che ha interrotto la partita per dare notizia della fumata nera dopo la prima votazione dei Cardinali riuniti in Conclave. Risultato? Alle ore 22 passate ancora non è conclusa la puntata di Affari Tuoi e i social si infiammano: "Ma si può far slittare i David per Affari Tuoi?", "Solo per oggi la Rai non poteva saltare la messa in onda di Affari Tuoi?", "Sono le 10, ci sbrighiamo?", "I David finiranno alle 3".

