Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno venerdì 13 giugno 2025. A giocare è Alessia, concorrente della regione Trentino-Alto Adige e insegnante di inglese di professione. Tra le mani ha il pacco numero 4 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la mamma Lucia. La concorrente ama gli sport di montagna, ma anche ballare e cantare. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la carne salada. Ecco cosa è successo nella puntata del 13 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 13 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata dedicata ad Alessia e alla mamma? La partita comincia molto male, perché perdono subito i 200mila euro e Lucia urla: "Vabbè dai, è lo stesso". Poi si cambia strategia: la concorrente sceglie una regione in cui non è mai stata e trova 30mila euro, seguiti dai 200 euro (il primo scelto dalla mamma) e 75mila euro (sempre scelto da Lucia).

Alessia sceglie di chiamare il 17 della Puglia, pacco del pacchista detto ‘Il Presidente’. All’improvviso suona il telefono rosso in studio e De Martino alza la cornetta per poi dire "Mi sembra strano che lei abbia già chiamato". Subito dopo riporta le parole del Dottore: "Sono stati a rovistare nell’intimità del ‘Presidente’ (un pacchista, ndr) e… No, non ci credo, Hanno esaudito il mio desiderio. Lei sa che io avevo una sorta di curiosità… io la vedevo a casa, seduto sul divano… e volevo sapere come fossero le pantofole del Presidente. Sono lieto di presentarvele!". E le tiene in mano divertito e poi le appoggia sul suo pacco: "La mia curiosità è sazia! Io ringrazio tutta la Rai per aver esaudito il mio desiderio!". Svelato che nel pacco c’è 1 euro, il conduttore balla con le ciabatte in mano, muovendosi a destra e sinistra. Poi Gennarino entra in studio e fa lo slalom passando in mezzo alle gambe di Stefano De Martino.

Arriva il momento del Dottore che offre subito 30mila euro: "Ovviamente mi fanno gola, ma siamo all’inizio, ho tanti sogni che spero di poter realizzare, uno dei quali è una casetta per me… quindi ringrazio il Dottore e vado avanti" commenta Alessia. Una volta eliminati i 500 euro, la carne salada e un altro pacco blu, Pasquale Romano propone il cambio e Alessia sembra essere interessata ad accettarlo: "C’è qualche numero che mi piace ed è anche un momento favorevole… ma mi piace anche il mio". A questo punto la mamma le chiede se abbia un reale motivo per cambiarlo. Alla fine, nonostante la titubanza, decide di tenere il 4. Poi se ne vanno 50mila euro, ma anche i 50 euro e i 100 euro. La nuova offerta del Dottore è 35mila euro: "Dura lavorare e questi ci metto parecchio a metterli via. Visto che per ora è andata bene, c’è un’energia positiva ma spero di non aver parlato troppo presto, rifiuto e vado avanti" risponde Alessia.

Eliminati i 15mila euro, il Dottore torna all’attacco con il cambio: "Vado?" chiede alla madre, che le dice ‘sì’, e poi lascia il 4 (il numero che le ricordava la famiglia, "siamo in 4") per prendere l’8 della Lombardia, scoprendo subito dopo che il pacco pescato a inizio puntata conteneva 20mila euro. Per un tiro, ora PaSqualo offre nuovamente 35mila euro: "Spero di non pentirmene, perché con questi ci farei veramente tanto. Ringrazio, ma trito l’assegno" dice Alessia. Poi chiama la new entry, il 20 della Valle d’Aosta, e trova (finalmente) 0 euro, ma prima fa prendere un colpo alla concorrente prendendo le ciabatte del ‘Presidente’ e sbattendole tra loro, dicendole inoltre che con tutti i pacchi presenti, tra cui i 100mila e i 200mila euro, è andata a chiamare proprio la new entry. Alessia decide di andare fino in fondo ("Rischio!") e rifiutare anche la nuova offerta di 50mila euro. Nella regione Toscana però ci sono 100mila euro e l’espressione della concorrente cambia: "Cavoli!"

Poi il Dottore si gioca il tiro successo a carte e Alessia pesca il cambio: "Ho una buona sensazione su questo pacco, quindi rifiuto". Assegno tritato, e se ne vanno i 5mila euro. Pasquale Romano offre 45mila euro e la concorrente li accetta: "Io credo tanto nel destino. Lo ammetto: nella vita ho affrontato sfide importanti e l’8 mi ha salvato. Il numero rappresenta una cosa per me importantissima, grazie ad esso sono rinata, ho una nuova vita. Allo stesso tempo sono razionale e questi soldi non mi cambieranno la vita ma aiutano. Sono immensamente grata alla vita per avermi dato questa occasione pazzesca. Ringrazio il Dottore ma accetto". Una volta eliminati i 10mila euro, nel gran finale restano 5 euro e 300mila euro e il conduttore svela solo alla fine che la concorrente ha deciso di devolvere una parte della sua vincita in beneficenza. Al termine della partita, mamma e figlia scoprono di aver nel pacco solo 5 euro e tutto lo studio festeggia con le due donne: "Mi hai fatto tribulare" dice De Martino ad Alessia, che torna a casa con ben 45mila euro in tasca!

