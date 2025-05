Ascolti tv ieri 4 maggio: trionfo clamoroso di Stefano De Martino (che imbarazza Ilary Blasi) La puntata speciale di Affari Tuoi in prima serata stravince con il 27,9% di share, The Couple precipita e viene battuto anche da Inside: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Domenica affollatissima e ricca di sfide all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri domenica 4 maggio 2025, infatti, Stefano De Martino è stato il protagonista della prima serata di Rai 1 al timone di Affari Tuoi. Immancabile anche l’appuntamento con Le Iene Inside, così come con Fabio Fazio, tornato alla guida di Che Tempo Che Fa. Nuova collocazione, invece, per Ilary Blasi e The Couple, sbarcati nella domenica di Canale 5 a caccia di un’impresa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Affari Tuoi e The Couple

Ieri domenica 4 maggio 2025 viale Mazzini ha deciso di andare sul "sicuro" e di affidarsi al mattatore degli ascolti di questa stagione televisiva, Stefano De Martino. La puntata di Affari Tuoi Speciale – andato in onda in prima serata – ha raccolto su Rai 1 ben 5 5 milioni e 291mila spettatori, arrivando a toccare il 27,9% di share. Canale 5, invece, ha chiamato all’impresa Ilary Blasi, al debutto domenicale al timone di The Couple – Una vittoria per due, già in piena crisi di ascolti e a rischio chiusura anticipata. La terza puntata del reality show – che ha visto l’eliminazione dei fratelli Mileto e delle sorelle Testa – non è andata oltre il 7,7% di share, fermandosi a un ascolto medio inferiore al milione con 951mila spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La disastrosa serata della rete ammiraglia Mediaset è stata superata anche da Le Iene presentano: Inside, che su Italia 1 è arrivato a un ottimo 9,9% di share radunando 1 milione e 285mila spettatori. Su Rai 2 N.C.I.S – Unità Anticrimine ha invece ottenuto il 4% di share con 782mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha conquistato 629mila spettatori, pari al 3,3% di share).

Su Rai 3 è tornato in onda PresaDiretta di Riccardo Iacona, che ha totalizzato un a.m. di 915mila spettatori, pari al 4,9% di share. Zona Bianca di Giuseppe Brindisi ha invece fatto segnare il 3,5% di share grazie a 482mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Colpevole d’innocenza ha registrato il 3,9% di share con 682mila spettatori, mentre su Tv8 la serata che ha portato al Gran Premio di Miami di Formula 1 (che ha toccato un picco dell’11,3% di share per la gara) ha appassionato 455mila spettatori, pari al 3,9% di share. Fabio Fazio è invece tornato al timone di Che Tempo Che Fa, che ieri ha raggiunto l’8,8% di share (1 milione e 681mila spettatori) nella prima parte e al 7,9% di share (803mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: Domenica In e Mara Venier

Altro ottimo weekend per Mara Venier alla guida di Domenica In. Ieri domenica 4 maggio 2025 il daytime pomeridiano di Rai 1 ha raggiunto il 20,4% di share (2 milioni e 302mila spettatori) nella prima parte e il 19,6% di share (2 milioni e 58mila spettatori) nella seconda parte, lasciando poi spazio a Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera (14,1% di share e 1 milione e 444mila spettatori).

Potrebbe interessarti anche