Affari Tuoi, Francesco rischia con De Martino e scoppia a piangere: "Io 'permalosa' come Stefano" Nella puntata del 18 giugno, Francesco cambia il pacco due volta e finisce malissimo, con il Dottore che lo frega nell'ultimo step: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 17 giugno 2025. A giocare è Francesco (detto Il baffo), concorrente della regione Toscana e parrucchiere di professione. Vicino a sé ha il pacco numero 12 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fratello maggiore Luca. De Martino mette subito in chiaro una cosa: "Noi ti abbiamo sempre tagliato i baffi, quando hai preso pacchi rossi. Se stasera hai un rosso e vai via con 100, 200 o 300mila euro, si tagliano! Ti faccio pelo e contropelo!" e il concorrente dice "ci sto" per poi stringere la mano al conduttore. Francesco racconta di essere sposato con Claudia e di avere un figlia di nome Ginevra. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: le pappardelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 17 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Francesco e Luca? La partita comincia molto bene, perché trovano subito 200 euro e Gennarino, molto restio a comunicare col Dottore tramite il telefono e infatti De Martino commenta: "Non le vuole parlare: neanche i cani!". Poi vanno via 500 euro e 200mila euro, al momento l’unica batosta della partita. Infatti subito dopo escono dal tabellone 15mila euro e 0 euro: "Ottimo inizio" dice il conduttore. Per cominciare, il Dottore offre 31mila euro, ma i due fratelli tritano l’assegno: "Non vanno bene per quello che dobbiamo fare noi" spiegano. Con la nuova tripletta eliminano i 75mila euro e i 50mila e Francesco dice: "Poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio!", e De Martino gli dà ragione: "Bravo!". Il Dottore propone il cambio, ma per il concorrente è "un po’ prestino": "La sensazione potrebbe anche esserci, per ora boh, guardiamo questo 12 com’è. Per ora mi sembra ‘caldo’. Quindi rifiuto".

I tre tiri successivi portano via dal tabellone le pappardelle (tra l’altro, poco prima di scoprire cosa c’è nel pacco Francesco dichiara "ho fame"), 300mila euro ("Va bene, positive vibes" commenta il concorrente) e 10 euro, trovati nel numero del ‘Presidente’, pacchista della Puglia. Qui assistiamo a un siparietto, perché il Dottore chiama in studio qualche istante prima di aprire il pacco e De Martino dice: "Non mi dica… l’abbiamo trovata! La ringrazio!". Terminata la chiamata, esulta: "Con immensa gioia e somma soddisfazione, devo annunciarvi che abbiamo trovato la vestaglia del Presidente". Poi il conduttore chiede al pacchista di indossarlo, con tanto di cappello da notte. "Io sapevo che c’era potenziale nella sfera casalinga, e ci sono ancora altri cimeli che scopriremo a fine stagione. Io so che il Presidente, nonostante il cambiamento climatico, indossa un intimo 4 stagioni. Lo stiamo cercando" afferma De Martino al telefono con il Dottore dopo aver aperto il pacco.

A questo punto PaSqualo propone il cambio: "Potrebbe essere la situazione ideale per provare a cambiare, anche se questo pacco è caldo, potrebbe esserlo di più dall’altra parte" commenta il fratello, e Francesco prende la palla al balzo: "Forse me la potrei sentire. Dai, senza rimpianti accetto il cambio!". Il concorrente molla il numero 12 per prendere il 6 e poi, in lacrime, spiega: "Un numero a cui tengo molto, è importante, è di una persona che non c’è più ed è molto attaccata alla mia famiglia e a quella di mia moglie. Penso che da lassù mi possa dare una mano". I due fratelli decidono di aspettare ad aprire il 12 e poi eliminano 1 euro, 5mila, contenuti nel pacco che ‘chiamava’ Luca. Per due tiri, ora il Dottore offre 18mila euro. Francesco risponde: "Buoni, mi garberebbero, però… sul tabellone qualcosa è rimasto (ci sono ancora 20mila, 30mila e 100mila, oltre i 10mila, 5 euro e 100 euro, ndr). Strappiamo".

Poi vanno via 5 euro e 20mila euro e il Dottore propone un nuovo cambio, che viene però rifiutato prima di eliminare l’ultima cifra del podio iniziale, i 100mila euro: "No…" è tutto ciò che riesce a dire il concorrente, e De Martino aggiunge: "Ci stavamo credendo!". A questo punto Pasquale Romano offre 10mila euro: "Sono venuto qui e dopo 31 puntate volevo vincere qualcosa di più. Ci sono rimasti i 30mila, puntiamo a quelli ormai. Strappa" dice al fratello. Poi Francesco spiega che il 12 non gli dice nulla, anche se di solito pesca pacchi rossi, e lo apre: fa benissimo, perché al suo interno ci sono i 100 euro. Nel gran finale restano i 10mila e 30mila: "Soldi sicuri!". Il Dottore chiude la partita proponendo il cambio e Francesco dice al fratello "senti, siamo arrivati fin qui, qualcosa a casa si porta ed è già un successo. Ci siamo anche divertiti". Poi non manca di ringraziare tutti: "Ci sono persone che lavorano fuori, che non sono Stefano ma…", e qui il conduttore lo interrompe per ironizzare: "Non è Stefano, ma c’è gente che lavora! Diciamo la verità, perché, a parte me, c’è anche gente che lavora in questo studio!". Alla fine, il concorrente decide di accettare il cambio – "Hai fatto un colpo da giocatore" è il pensiero del conduttore – ma fa un grosso errore: nel numero 13 ci sono i 10mila euro, mentre in quello lasciato c’erano i 30mila euro.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata del 18 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social: "Lui: il sei è un numero importante. Sempre lui alla fine: change!", "Quando cambiate dovete sempre aprire subito il pacco di prima", "Più che la mattata finale hai fatto la ca**ata finale", "E meno male tu avevi detto che non avevi numeri importanti", "Che due pa**e, aveva detto che non aveva numeri particolari", "Io ‘permalosa’ come Stefano quando fanno le battute", "Fregarsi le mani per quelle cifre? Beati loro. Chi si contenta gode", "A quest’ora avresti ancora i 100.000 in gioco. Quando vi tenete il vecchio pacco così tanto ve la state cercando".

