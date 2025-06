Affari Tuoi, il Dottore 'frega' Maia e De Martino 'diventa' Maria De Filippi: "Ha accettato l'invito?" Nella puntata del 14 giugno, la partita di Maia finisce peggio del previsto per una decisione presa all'ultimo, ma l'attenzione è su De Martino: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno sabato 14 giugno 2025. A giocare è Maia, concorrente della regione Liguria e hostess e fotomodella di professione. Vicino a sé ha il pacco numero 13 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la nonna Giusy. Maia è un’appassionata d’arte che, dopo il liceo artistico, ha studiato fashion design. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la panissa (polpettine di ceci). Ecco cosa è successo nella puntata del 14 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 14 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Maia e la nonna? La partita comincia piuttosto male, perché già col primo tiro perdono 100mila euro, seguiti dai 10mila euro, 20 euro e un’altra brutta batosta da 200mila euro (contenuti nel 18 della Sicilia). Per fortuna, la nonna aggiusta il tiro trovando 0 euro. Una volta usciti 100 (nel pacco del ‘Presidente’), il Dottore offre 24mila euro, che vengono subito rifiutati dalla concorrente: "Siamo all’inizio, quindi senza dubbio rifiuto e vado avanti". Poi Maia sfata anche il mito della new entry, trovandoci dentro Gennarino che zampetta per raggiungere le braccia di Stefano De Martino. Subito dopo eliminano 30mila euro e 300mila euro: "Me lo sentivo, quel pacco era da lasciare lì" commenta Maia, ma il conduttore la invita a "non pensarci". Per non fare 5 tiri ("Vabbè, li affrontiamo", dice lei), PaSqualo offre 10mila euro, anche questa tritata dalla nonna.

Poi assistiamo a un siparietto inaspettato, in cui Maia decide di chiamare il pacco della Calabria e De Martino, dopo aver sbirciato al suo interno, cita Maria De Filippi in C’è Posta per Te chiedendo a nonna e nipote "Sarà una lettera d’amore o una multa? La volete aprire la busta?", e poi aggiunge, guardando dritto verso la camera da presa, con la sigla del programma in sottofondo, "Ha accettato l’invito?". Giovanni, il pacchista della Calabria, che di mestiere fa proprio il postino, sta al gioco: "Sì Stefano, ha accettato l’invito" e poi apre il pacco con la panissa, la specialità del giorno. In seguito, perdono 1 euro, 5mila euro, 200 euro e 500 euro. "5 tiri perfetti… concorrente premiata" commenta il Dottore, che poi offre 18mila euro per un tiro. "Sono tanti soldi. Avendo cominciato a lavorare da poco, ora capisco il valore dei soldi, ma rifiuto e vado avanti" risponde Maia. Dopo aver aperto il pacco da 50 euro, il Dottore si gioca il tiro successivo a carte e Maia pesca il cambio e poi chiede consiglio a Lupo: "Potrebbe essere un cambio di qualità, lasciare un rosso piccolo per uno grande" dice l’opinionista, mentre Thanat è più preciso: "Nel suo pacco ci sono 50mila euro". La concorrente decide infine di rifiutare il cambio e poi la nonna propone di chiamare il 2, ma la nipote punta sul 17, che contiene 10 euro. "Soldi sicuri" urla il conduttore, perché sul tabellone restano i 15mila, 20mila, 50mila e 75mila euro.

A questo punto il Dottore le propone solo il cambio: "Come ho detto prima, io credo nel destino e voglio provare a dare una chance al mio pacco, quindi rifiuto" dice Maia. Poi vanno via i 15mila euro e, prima di fare il tiro successivo, la concorrente dice: "Mia sorella ha sognato il 12 due volte di fila, quindi scelgo di aprire il 2, che non mi dice niente, anche se un po’ mi spaventa", e in effetti fa bene a ‘titubare’, perché al suo interno ci sono ben 75mila euro. Nel gran finale restano i 20mila e i 50mila euro e il Dottore ribalta la situazione, chiedendo a Maia cosa desidera: "Chiedo un’offerta, il fatto che il 13 non abbia mai significato per me mi lascia un sospetto". Pasquale Romano offre 35mila euro e la concorrente commenta: "Anche se siamo arrivati a un finale così, davanti a questa offerta non posso dire di no. Mia nonna la pensa come me". Lei risponde: "Io rischierei, ma lei dovrebbe accettare, almeno sono soldi sicuri". Alla fine, Maia si convince e accetta i 35mila euro offerti, scoprendo solo all’ultimo che nel pacco aveva 50mila euro: "Signori, Thanat aveva ragione!" dice De Martino prima di chiudere la partita.

