Affari Tuoi, Giorgia ‘brucia’ il pacco del figlio con 300mila euro, web spietato: “Finisci di piangere nel 2026” Partita sfortunata per la pacchista della Sardegna che sbaglia tutto e torna a casa a mani vuote

Una puntata davvero sfortunata quella di Affari Tuoi di mercoledì 18 giugno, in cui la concorrente riesce a tenere in gioco i 300000 euro fino alla fine ma, a un certo punto, sbaglia a scegliere il pacco del cambio lasciando sul tavolo un numero importante, e finisce in disastro. Scopriamo cosa è successo stasera nel game show di Rai Uno condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, puntata 18 giugno 2025: cosa è successo

A giocare ad Affari Tuoi nella puntata del 18 giugno 2025 è la concorrente della Sardegna, Giorgia. La ragazza è una studentessa in scienza dell’educazione e mamma da sei mesi. Gioca insieme al fidanzato, scaffalista e arbitro di pugilato. La specialità della serata sono i culurgiones. Il pacco di partenza di Giorgia è il numero 6.

Il primo giro di tiri, o "round" vista la passione del fidanzato della pacchista, va abbastanza bene, ma se ne vanno due pacchi rossi pesanti, da 75000 e 200000 euro. Alla sua prima chiamata il Dottore offre il cambio che Giorgia rifiuta. Al secondo giro escono anche i 100000 euro, ma alla prima offerta del Dottore, che ammonta a 25000 euro, Giorgia rifiuta l’offerta e va avanti.

Al successivo giro volano via anche i 50000 euro, rimangono ancora in gioco i 300000 euro e Giorgia decide di accettare il Cambio offerto dal Dottore: lascia il suo pacco numero 6 per prendere il 14 e scopre subito che ha fatto benissimo, perché in quel pacco che ha lasciato c’erano solo 100 euro. Alla successiva telefonata del Dottore, ritorna la stessa offerta precedente che ammonta a 25000 euro. Dopo un tiro e la situazione che arriva tre pacchi blu contro tre rossi, la pacchista sarda rifiuta il nuovo cambio offerto dal Dottore, poi purtroppo trova un altro pacco rosso. Ora in gioco sono rimasti i 300000 euro, i 10000, ma anche i culurgiones, i 20 euro e il pacco che vale zero. A questo punto torna l’offerta del Dottore di 25000 euro e a questo punto, la situazione è molto complicata, tanto che Giorgia ci pensa molto, il fidanzato invece, farebbe un tiro. Alla fine si convince anche Giorgia che dice: "Io sono così, nella vita rischio", e infatti trita l’assegno.

Subito dopo escono i culurgiones e il Dottore vuole sapere la richiesta della concorrente che è di soli 70000 euro, lui allora offre 33000 euro. Anche questa volta, d’accordo con il fidanzato, Giorgia rifiuta l’offerta e va avanti. Agitatissima, la concorrente apre il numero del figlioletto Filippo "è nato il 7, che per me è una data molto importante: lui mi ha dato la vita". Stefano De Martino vuole sapere in che senso, e lei risponde: "Perché è arrivato inaspettato, in un momento in cui non stavo bene, soffrivo di depressione, e lui mi ha regalato di nuovo la vita". Purtroppo nel pacco numero 7 però, ci sono i 300000 euro. E il conduttore chiede: "Perchè quando avete cambiato non avete preso questo pacco di vostro figlio?" I concorrenti dicono di aver scelto il 14 perchè è il giorno del loro anniversario, e senza il loro incontro non ci sarebbe stato nemmeno il figlio.

A questo punto rimane in gioco solo il pacco da 10000 euro, il Dottore offre 3000 euro, Giorgia rifiuta e va avanti e si finisce alla Regione Fortunata.

Al primo tentativo, il Molise, niente di fatto. La seconda regione che scelgono Giorgia e il compagno per 50000 euro è la Toscana. Purtroppo anche questo secondo tentativo è un buco nell’acqua e la coppia se ne torna a casa a mani vuote.

Le reazioni social

Come Stefano De Martino, anche molti commentatori della partita su X sono delusi e spiazzati dal fatto che Giorgia e il fidanzato, avendo a disposizione un cambio, non abbiano preso il pacco numero 7 con i 300000 euro, legato alla nascita del figlio. Scrivono gli utenti:"Visto che era il numero di suo figlio avrebbe dovuto cambiare con quel pacco", "Perché non hai preso il 7 perchéeeee", "Sognano dei numeri, hanno dei numeri fortunati, raccontano storie relative ai numeri ma quando gli viene offerto il cambio vanno altrove, boh…" "Chi troppo vuole nulla stringe…","Non vorrei dire ma sta botta altro che depressione. Inizia a piangere che finisci nel 2026…"

