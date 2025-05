David di Donatello 2025, le star sfilano su Rai 1: premi, candidature e il 'fantasma' di Carlo Conti Elena Sofia Ricci e Mika conducono la 70esima edizione della kermesse: in programma anche un premio speciale a Giuseppe Tornatore e Timothée Chalamet.

Tornano questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, i David di Donatello, il più importante evento cinematografico del nostro Paese che porterà sugli schermi televisivi degli italiani il meglio della nostra produzione con i più grandi protagonisti del cinema in sala. La 70esima edizione del prestigioso Premio, però, si apre con una grande novità: dopo sette anni di conduzione riuscitissima, Carlo Conti ha detto addio al timone della kermesse, per via dei troppo impegni. Al suo posto, la guida della manifestazione è stata affidata a Elena Sofia Ricci e Mika, affiancati dalla compagnia di tanti ospiti prestigiosi, mentre la serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico.

David di Donatello, anticipazioni e ospiti 70esima edizione, stasera 7 maggio 2025

La 70esima edizione dei David di Donatello, in onda stasera su Rai 1, sarà presentata da Elena Sofia Ricci e Mika, coppia che prende le redini della kermesse dopo il passaggio di testimone di Carlo Conti, conduttore per sette stagioni di fila. L’evento si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini in particolare, e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali, mentre in gara troveremo centocinquantaquattro film italiani di lungometraggio di finzione; trentuno quelli diretti da registe donne; quarantasette le opere prime; centocinquantadue i documentari; cinquecentocinquantasette i cortometraggi. Basta partire da questi numeri del concorso per raccontare l’importanza e la valenza di questa edizione, che si preannuncia ricca di sorprese e nuovi talenti.

A ricevere un premio speciale inoltre, ci sarà Giuseppe Tornatore per il Premio Speciale Cinecittà David 70, come annunciato dalla Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, e Timothée Chalamet, a cui il cinema italiano ha deciso di dare un prestigioso riconoscimento. Infine, tra i film che hanno ottenuto più candidature troviamo Berlinguer – La grande ambizione, di Andrea Segre, e Parthenope, di Paolo Sorrentino, entrambi con 15 candidature ciascuno, seguiti da Il tempo che ci vuole, L’arte della gioia e Vermiglio.

David di Donatello 2025: orario e diretta streaming

L’edizione numero 70 dei David di Donatello andrà in onda stasera in tv – mercoledì 7 maggio 2025 – sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.40. La cerimonia durerà circa 140′, con chiusura prevista a ridosso della mezzanotte. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming e on-demand sul portale RaiPlay.

