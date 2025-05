Conclave, ecco il piano Rai: palinsesti stravolti dopo la fumata bianca (e perché Milly Carlucci rischia) Ecco come cambia la programmazione dell'azienda di viale Mazzini per le dirette con il Conclave: due trasmissioni sono a rischio slittamento.

Il Conclave è iniziato oggi, mercoledì 7 maggio, e porterà all’elezione di un nuovo Papa dopo la scomparsa di Papa Francesco avvenuta lo scorso 21 aprile. I palinsesti Rai cambieranno per adeguarsi alle dirette dell’evento nel caso di fumata bianca.

Bruno Vespa andrà in onda con Porta a Porta nel giorno della fumata bianca

Quando ci sarà l’annuncio dell’Habemus Papam da parte del cardinale Protodiacono la Rai ha previsto tutto per seguire l’evento come prima rete dell’azienda di viale Mazzini. Dopo la fumata delle 19:00 di stasera ci saranno due fumate al giorno: alle 10:30 se è bianca o alle 12, se non dovesse esserci subito l’annuncio del nuovo Papa, con due scrutini del mattino. Poi nel pomeriggio alle 17:30 in caso di fumata bianca o alle 19 con i due scrutini del pomeriggio. Appena ci sarà la tanto attesa fumata bianca il Tg1 prenderà la linea con la diretta da Città del Vaticano. In prima serata ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa che commenterà con i suoi ospiti il nuovo Pontefice. Nel totonomi ci sono principalmente sei cardinali dati per favoriti per guidare la Chiesa cattolica dopo la morte di Papa Bergoglio. Tra questi c’è un italiano Pietro Parolin, nominato da Francesco segretario di Stato Vaticano. C’è poi Pierbattista Pizzaballa, dal 2023 patriarca di Gerusalemme. Matteo Maria Zuppi è il terzo italiano dei sei cardinali favoriti ed è l’attuale presidente della Conferenza episcopale italiana. Gli altri tre cardinali sono: il filippino Luis Antonio Tagle, il maltese Mario Grech, vescovo emerito di Gozo; Jean-Marc Aveline, il cardinale francese di Marsiglia.

David di Donatello e Sognando Ballando con le stelle potrebbero saltare

Nel caso in cui ci dovesse essere l’elezione del Papa già questa sera alle 19:00 allora salterebbe la serata dedicata ai David di Donatello condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. La kermesse andrebbe in onda quindi non più su Rai 1 ma su Rai 2 al posto della fortunata fiction ambientata a Napoli Mare Fuori. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale i nominati al Premio dei David di Donatello infatti al posto di È sempre mezzogiorno è andata in onda la Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello per il 2025, condotta da Geppi Cucciari. Inoltre nel caso in cui ci fosse l’annuncio del nuovo Pontefice venerdì 9 maggio allora salterebbe in prima serata il tanto atteso programma di Milly Carlucci Sognando Ballando con le stelle, sempre su Rai 1.

