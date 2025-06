Affari Tuoi, show del Dottore: zittisce il pubblico e frega Giovanni (sfortunatissimo). De Martino: “Mai vista una partita così” Nella puntata dell’11 giugno 2025 di Affari Tuoi, minuto di silenzio in studio dopo l’inizio disastroso di Giovanni e poi il finale-beffa: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

A giocare nella puntata di mercoledì 11 giugno di Affari Tuoi è Giovanni, pacchista del Veneto. Arriva da Ponte San Nicolò, in provincia di Padova e lavora all’Agenzia delle Entrate. Gioca con mamma Maria Luisa, operatrice sanitaria prossima alla pensione. Ecco come è andata la sua partita.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (11 giugno 2025)

Giovanni pesca il pacco numero 17. Il primo giro della sua partita è a dir poco tragico: escono sia i 100mila che i 300mila euro. E a fine giro, nonostante il mantra ‘Ora trovi un pacco blu’ invocato dal concorrente, vengono fuori anche i 200mila euro. Davvero un avvio surreale: praticamente, il concorrente trova tutti pacchi rossi, tra cui i tre maxi-premi in palio. Stupefatto e avvliti, Stefano De Martino sbotta: "Il mantra è scaduto. Basta, da questo momento aboliamo il mantra. Mi ritiro". Il pacco più grande che resta nel suo tabellone alla fine del primo giro è quello che vale 75mila euro. Non il miglior modo per iniziare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima offerta del Dottore, per ben sei tiri è di 10mila euro. La proposta viene rifiutata, ma purtroppo Giovanni continua a pescare solo pacchi rossi, tanto che il Dottore, impietosito dalla situazione del concorrente, propone e fa organizzare a De Martino un minuto di silenzio per la partita fino a quel punto tragica del concorrente. Alla fine del secondo giro, rimane in gioco solo un pacco rosso, quello da 75mila euro. "Non ne usciamo vivi. Io sono senza parole, non me la ricordo una partita così. È record negativo, è rimasto solo un pacco rosso", sbotta stupefatto Stefano De Martino. L’offerta del Dottore è di soli 4mila euro, e Giovanni la rifiuta.

Al giro successivo, il concorrente, finalmente inizia a trovare pacchi blu, compreso Gennarino e la specialità del giorno, ovvero le ‘sarde in saor’. Alla fine di un giro durato ben sei tiri, il Dottore propone un cambio. In gioco sono rimasti, da una parte i 75euro euro, dall’altra tre pacchi blu: 1, 100 e 500 euro.

Subito dopo esce il pacco con 1 euro. Il Dottore offre, a questo punto 19000 euro, un bel salto rispetto alla precedente offerta di 4000 euro. A questo punto Giovanni e mamma Maria Luisa sono davvero in difficoltà nel decidere. Alla fine, Giovanni ascolta il consiglio della mamma: rifiuta l’offerta e va avanti, molto coraggiosamente. Si arriva agli ultimi due pacchi, la tipica situazione tutto o niente: 100 euro e 75mila euro.

L’ultima offerta del Dottore è di 30000 euro. Giovanni a questo punto capitola e, senza ascoltare il consiglio della madre che avrebbe voluto andare avanti, si prende i 30mila euro. La puntata però non è a lieto fine. Si scopre, infatti, che nel pacco del concorrente c’erano 75mila euro.

La reazione dei social alla partita di Giovanni

Le reazioni dei social durante e dopo la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, mercoledì 11 giugno 2025, sottolineano tutte che la madre del concorrente aveva ragione quando alla fine gli ha consigliato di andare avanti: "Comunque alla fine lui ha fatto tutto quello che gli ha detto mamma. Tranne la cosa più importante" scrive un utente. "Ma che partita allucinante!! Aveva davvero i 75000 e ha pescato tutti i numeroni subito! Sfortunato, ma gli sta bene, la prossima volta ascolta la madre", "la madre uscita l’ha picchiato!", "Avrebbe dovuto giocare tua mamma, per una volta l’accompagnatore supera il concorrente. Peccato!".

Potrebbe interessarti anche