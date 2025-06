Affari Tuoi in lutto, morta Harley Zuriatti a 29 anni. Aveva commosso Amadeus: "Volevo dare forza agli altri" Harley Zuriatti è morta a 29 anni dopo aver raccontato ad Affari Tuoi la sua battaglia contro il tumore all’utero. Il marito Andrea: “Ora è libera dalla malattia”.

Un grave lutto ha scossa la famiglia di Affari Tuoi. Harley Zuriatti si è spenta nelle scorse ore a soli 29 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua comunità e tra i telespettatori che l’avevano conosciuta e amata grazie alla sua partecipazione al gioco dei pacchi di Rai 1. La sua storia, raccontata nella puntata del 22 aprile 2024, aveva toccato il cuore del pubblico grazie alla forza con cui aveva parlato della sua malattia, un tumore all’utero affrontato con coraggio, dignità e un sorriso disarmante.

Affari tuoi: morta la concorrente Harley Zuriatti

Originaria di Jalmicco, frazione di Palmanova in Friuli Venezia Giulia, Harley era stata protagonista come concorrente di Affari Tuoi insieme al compagno Andrea. In quella occasione, la coppia non solo aveva portato a casa un premio da 20mila euro, ma aveva lasciato un segno ben più profondo. "Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante" aveva detto Harley ad Amadeus, all’epoca conduttore del programma. "Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa". Poi aveva aggiunto: Colgo l’occasione per salutare tutti i malati oncologici. Io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare ad andare avanti".

Harley Zuriatti aveva scoperto e amato il programma di Rai 1 proprio durante le sedute di chemioterapia e aveva deciso di parteciparvi per mandare un messaggio di speranza: "Se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri".

La testimonianza, il matrimonio e l’ultimo saluto

Pochi giorni dopo la messa in onda, Harley si era sottoposta a un nuovo intervento. Nel mese successivo, a maggio 2024, aveva sposato Andrea, suggellando un amore profondo che aveva resistito anche alla prova difficile della malattia. Questo il messaggio di amore e speranza condiviso dalla coppia sui social subito dopo le nozze:

Eccoci qua, anche a nome di Harley, volevamo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi, che ci hanno scritto gli auguri, che si sono presentati fuori la chiesa, che sono venuti al matrimonio e che hanno festeggiato con noi il nostro giorno più importante della vita pieno di gioia ed emozioni. Indescrivibile la felicità del momento e del giorno, un anno pieno di pensieri negativi contrastati dalla voglia di arrivare in quel momento e iniziare la nostra nuova vita insieme da marito e moglie con la solita forza di andare avanti e superare qualsiasi ostacolo la vita ci presenti. ❤️ viva la vita ❤️

A dare la notizia della sua morte è stato proprio il marito, con un commosso messaggio sui social: "Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita".

