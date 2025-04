Affari Tuoi, Francesca rovina la partita perfetta con uno scivolone (ma lo sapeva): il discorsetto di De Martino Finale amaro nella puntata di ieri (29 aprile): la concorrente dell’Abruzzo apre il pacco che temeva di più e sfuma una maxi-vincita. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Affari Tuoi del 29 aprile 2025 gioca Francesca, giovane impiegata dell’Abruzzo che è stata protagonista di una partita quasi perfetta, poi guastata in parte nel finale. Accompagnata dal papà Giovanni, poliziotto della stradale, la concorrente non ha seguito il suo istinto e nel momento topico della puntata, a causa di una scelta sbagliata, ha mandato all’aria una vincita potenzialmente importante e si è dovuta accontentare di incassare una somma molto più bassa. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (29 aprile)

Dopo aver presentato suo padre Giovanni, "colui che risolve i problemi di tutta la famiglia", Francesca ha aperto la prima cinquina di pacchi che ha fatto saltar fuori 100mila, 30mila, 5mila e 500 euro, oltre al pacco del cagnolino Gennarino (ormai affiatatissimo con De Martino). La prima offerta del Dottore ha toccato quota 30mila euro, ma la concorrente abruzzese l’ha declinata per poi mettere a segno una ‘tripletta’ da sogno’ spacchettando le Pallottole (la specialità abruzzese della puntata), 20 euro e zero euro. Accompagnata dal soffio propizio della dea bendata, la partita di Francesca si è messa in discesa e a tre quarti di puntata si è trovata in una situazione invidiabile con 5 pacchi in gioco – tutti rossi – tra cui 75mila e 200mila euro.

Dopo aver provato due volte a proporre (inutilmente) il cambio pacco, il ‘Dottore’ ha messo sul piatto una super offerta per chiudere anzitempo la puntata: 40mila euro. "Stiamo qua per qualcosa di più, male che vada qualcosina la portiamo comunque a casa" ha detto papà Giovanni prima di tritate l’assegno d’intesa con la figlia. Nel tiro successivo, la concorrente ha perso il premio da 200mila euro e poco dopo si è trovata davanti a un bivio complicato. Con tre pacchi rimasti da aprire – 10mila, 20mila e 75mila euro – il Dottore ha proposto ancora il cambio. Stavolta papà e figlia hanno traballato, per poi decidere di andare avanti col proprio pacco. E qui è arrivata la svolta in negativo della partita. Francesca, infatti, ha scelto di aprire il pacco 19, quello del pompiere del Piemonte, che la concorrente fino a quel punto aveva accuratamente scansato "perché ha le mani pesanti, pesca sempre pacchi alti". Una sensazione confermata dai fatti, perché nel 19 c’erano proprio i 75mila euro, tanto che Stefano De Martino – un po’ piccato – si è lanciato in un discorsetto alla concorrente: "Ma io mi domando e dico, uno per tutta la partita dice il pompiere non lo chiamiamo perché ha sempre pacchi pesanti. Restano tre pacchi e tu che fai, mi chiami il pompiere? Dico io, o ci credi o non credi!".

Nello showdown finale con 10mila e 20mila euro, il Dottore ha offerto la via di mezzo, 15mila euro, somma accettata da Francesca: "Noi ringraziamo al Dottore, è una bella cifra. Questi soldi andranno nella ristrutturazione della casa che abbiamo comprato". Nel suo pacco, però, c’erano 20mila euro. Anche stavolta, il Dottore di Affari Tuoi ha risparmiato.

