Mauro Repetto, dalla serie tv al teatro: gli 883 rivivono in uno spettacolo ed è pura nostalgia Lo storico membro fondatore della band pavese è a teatro con uno spettacolo in cui ripercorre tutta la storia degli 883 e della musica che hanno scritto

Chiunque sia cresciuto tra gli anni 80 e 90 ha sentito almeno una volta una canzone degli 883, l’indimenticabile duo formato da Mauro Repetto e Max Pezzali. Attivi dal 1989 al 1994 come band, poi come progetto solista di Pezzali, i due pavesi hanno regalato al mondo decine di brani ascoltati ancora oggi. Il gruppo è rimasto così impresso nella memoria collettiva del Paese, che Sky ha deciso di tributargli una serie biografica, Hanno ucciso l’uomo ragno, uscita nel 2024 e diretta da Sydney Sibilia. Se Max ha continuato a cantare, di Mauro Repetto si sono progressivamente perse le tracce, a parte alcune comparsate televisive, fino allo spettacolo teatrale in cui ripercorre la storia del duo. Scopriamolo e vediamo dove recuperare in streaming Hanno ucciso l’uomo ragno, in vista della seconda stagione recentemente annunciata.

Hanno ucciso l’uomo ragno: dove vedere in streaming la storia degli 883

La storia degli 883 comincia a settembre del 1984, quando Max e Mauro si ritrovano a essere compagni di classe al liceo scientifico "Niccolò Copernico" di Pavia. I due scoprono di essere accomunati dalla passione per la musica, decidendo di mettere in piedi un gruppo componendo musica con programmi di sintetizzazione sonora. Nel 1989 il progetto 883 (nome scelto per la passione per le Harley Davidson di Pezzali) decolla, facendo il boom e portando alla pubblicazione di 2 album (Hanno ucciso l’uomo ragno e Nord Sud Ovest Est). Il duo sbanca il Festivalbar 1993, ma nell’aprile 1994 Repetto decide di mollare perché non sente più sua quella vita.

Tutto ciò è ripercorso, in maniera romanzata e parzialmente modificata, nella serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno, diretta da Sydney Sibilia, regista della trilogia di Smetto quando voglio, e prodotta da Banijay Italia. Il serial si basa liberamente sulla biografia di Pezzali I cowboy non mollano mai – La mia storia. I ruoli di Max e Mauro sono interpretati da Elia Nuzzolo (Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Repetto). Lodata dalla critica, è stata rinnovata per una seconda e ultima stagione, attualmente in fase di produzione. Hanno ucciso l’uomo ragno è disponibile in streaming unicamente nel catalogo di Now TV.

Mauro Repetto, dalla serie tv al teatro

Come dicevamo, Repetto lascia il gruppo nel 1994 e parte per gli Stati Uniti alla ricerca della modella Brandi Quinones, di cui si era innamorato a febbraio durante la settimana della moda. L’avventura americana non va bene e Mauro torna in Italia nel 1995, conseguendo la laurea in Lettere all’università di Pavia e incidendo l’album ZuccheroFilatoNero. Partito per la Francia, tenta la strada del cinema ma finisce a fare il cowboy a Disneyland Paris. Si sposa con una donna di nome Josephine, con la quale ha due figli.

Nel 2012 si dedica al teatro, realizzando e interpretando la commedia The personal coach. Nello stesso anno torna nel mondo della musica, partecipando come corista al singolo Sempre noi con J-Ax e Max Pezzali. Nel novembre 2013 fa una fugace apparizione nel tour dell’amico di una vita. Ritorna al suo fianco nel 2022 e l’anno seguente pubblica l’autobiografia Non ho ucciso l’uomo ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità, scritta assieme a Massimo Cotto. Nel 2025 è a teatro con Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La favola degli 883, in cui dà voce finalmente alle sue canzoni e racconta tutta la sua storia attraverso una narrazione surreale e autobiografica.

