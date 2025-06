Affari Tuoi, Graziano mette le mani su 100mila euro e poi crolla: “Finisce con la tragedia” Graziano, il pacchista dell'Abruzzo combina un disastro e perde tutto nella puntata di lunedì 16 giugno 2025 di Affari Tuoi: cosa è successo.

È l’Abruzzo la regione che gioca nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 16 giugno 2025. Ad accomodarsi a centro studio, pronto a sfidare la fortuna è infatti il signor Graziano di Atri, che di mestiere fa il commerciante ambulante di arrosticini. Gioca con al suo fianco la moglie Belinda. La specialità della serata non sono gli arrosticini ma il Montepulciano d’Abruzzo. Ecco com’è andata la puntata.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (16 giugno 2025)

Inizia subito a bomba Graziano che trova subito il pacco con zero euro facendo ballare tutti i pacchisti sulle note di ‘Anema e Core’. Poi continua con altri 4 pacchi blu e l’unico rosso da 20mila euro. Stefano De Martino scherza: "Facciamo arrosticini di Dottore stasera!". E la prima offerta è di 41mila euro, ma Graziano decide ovviamente di andare avanti. Va bene anche questo secondo giro, ma escono i 200mila euro e il Dottore offre il cambio, proposta declinata da Graziano che si dice allettato dal tabellone con tanti premi rossi. La partita del concorrente abruzzese, però, di punto in bianco vira verso il peggio. Nel giro successivo se ne vanno i 50mila euro e poi poco dopo anche il maxi-premio da 300mila euro, facendo calare il gelo in studio. A questo punto la situazione è in parità: 4 pacchi blu e 4 rossi. La cifra più alta in gioco restano i 100mila euro. Il Dottore mette sul piatto 20mila euro per un tiro ma Graziano, seppur evidentemente scoraggiato, decide di andare avanti.

Subito dopo il pacchista cede alla tentazione e accetta il cambio, prendendo il pacco numero 13 e lasciando l’11. Purtroppo si rivela subito una scelta scellerata. Graziano, infatti, decide di aprire subito il pacco che ha ceduto e scopre di aver lasciato andare i 100mila euro, davvero una doccia gelata. Subito dopo escono anche i 75mila euro e la situazione precipita. L’unico pacco rosso in gioco ora vale 15mila euro, ma Graziano chiama anche quelli e quel si va alla Regione Fortunata, ma prima il concorrente abruzzese scopre di aver ceduto il pacco da 100mila euro per quello da 1 euro. Davvero un disastro.

Il primo tentativo alla Regione Fortunata, con la Puglia, va a vuoto. Nel secondo Graziano punta sulla Lombardia, ma purtroppo la regione fortunata è l’Emilia Romagna. La serata, dunque, si chiude senza sorrisi e tanto rammarico. Graziano torna a casa a mani vuote.

Le reazioni social al disastro di Graziano

Veramente una partita iniziata benissimo e finita in un disastro, e la delusione di Graziano – vista la sua simpatia – viene condivisa dal pubblico che segue la puntata di Affari Tuoi commentandola in tempo reale sui social. "Gli arrosticini devono pur vincere qualcosa, non voglio che rimanga a zero" scrive un utente, "Partita iniziata benissimo, finita malissimo", commenta un altro, mentre altri criticano la mossa fallimentare del cambio. C’è chi scrive: "Ma non sapete giocare cosa cambiate con 4 blu e 3 rossi boh", oppure: "Il senso di cambiare il pacco all’ultimo? Tra l’altro quando sul tabellone c’erano più blu che rossi. Un genio", e ancora: "MA CHE SFAC***M CAMBIATE A FARE!!! Almeno se perdi con il tuo pacco rosichi meno! Avevi 100 mila e sei andato a prenderti 1 euro", "Mannaggia ha buttato i 100k", "Le partite che iniziano con sei tiri blu finisco sempre a schifio", "Quando inizia benissimo finisce con la tragedia", "La moglie vuole sotterrarsi", "Ma non sapete giocare cosa cambiate con 4 blu e 3 rossi boh".

