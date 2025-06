Affari Tuoi, Franco dà retta alla moglie che punge il Dottore: "Una provocazione". Poi il sogno sfumato per il Covid Nella puntata del 20 giugno, la partita di Franco finisce malissimo: i coniugi tornano a casa senza niente dopo la provocazione: cosa è successo e il loro sogno

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno venerdì 20 giugno 2025. A giocare è Franco, concorrente della regione Veneto che lavora nell’automotive. Vicino a sé ha il pacco numero 16 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la moglie Silvia. La coppia ha due figli maschi. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: lo Spritz. Ecco cosa è successo nella puntata del 20 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 20 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Franco e la moglie Silvia? La partita comincia molto bene perché il concorrente elimina subito 1 euro, 0 euro e 20 euro. Poi vanno via Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, 10 euro e 75mila euro: "Uno ci sta!" commenta Franco prima di sentire le campane a festa. Il Dottore offre 39mila euro: "Sono tantissimi, ma io sono venuto qua per svoltare la situazione e lì ci sono troppi soldi ancora. Rifiuto" dice il concorrente. Si passa alla terza tripletta ed escono 5mila euro, lo Spritz (nel 7 della Liguria) e 200 euro. Tre tiri decisamente fortunati e infatti il Dottore è in difficoltà, ma i coniugi dicono "non sfidiamolo". Poi rifiutano il cambio perché "C’è questo numero che continua a tornare, io credo nel mio pacco e quindi lo tengo". Subito dopo la batosta: nel 18 della Sardegna ci sono 200mila euro e Franco dice "Prima o poi doveva succedere". Una volta usciti i 15mila e i 300mila euro, il Dottore si gioca a carte i tre tiri successivi ed è la moglie a scegliere il cambio, dicendo "vado io, dobbiamo invertire questa tendenza". "Non abbiamo avuto molta fortuna, ma voglio credere nel karma e questa puntata voglio farla finire bene. Secondo me, nemmeno il Dottore sa cosa voglia fare, ma noi vogliamo puntare in alto. Crediamo in questo pacco e rifiuto il cambio" aggiunge poi Franco.

Subito dopo, nel 2 della Sicilia, luogo dove la coppia andrà in vacanza, trovano i 50mila euro e Stefano De Martino punta sulla meditazione zen per raddrizzare la partita. Quando chiamano il numero del ‘Presidente’, Pasquale Romano chiama in studio per dire che "hanno trovato il costume da bagno" del pacchista della Puglia (che ha il numero 11). Mentre quest’ultimo si presenta, il conduttore lo invita a infilarsi il costume, aiutandolo a indossarlo, e poco dopo scopriamo che nel suo pacco ci sono i 5 euro. Poi vanno via i 100 euro e il Dottore ne offre 20mila, cifra che convince poco Franco: "Noi ci dovevamo sposare 5 anni fa, ma purtroppo è arrivato quel maledetto Covid e ci ha fatto saltare il nostro sogno e il viaggio di nozze. Con questi 20mila ci farebbe un bel viaggio di nozze, ma è anche vero che quando ci ricapita un’occasione così?". La moglie interviene: "Siamo qui e io credo in questo pacco". Il concorrente legge tra le righe e fa tritare l’assegno.

In seguito, i due eliminano i 10mila euro ma PaSqualo non cede, riproponendo il cambio: "Una provocazione questa, ha capito la mia testardaggine. Voglio continuare a credere che il 16 sia un segnale", dichiara convinta la moglie, e Franco le dà manforte: "Me lo sento questo 16". Silvia decide di puntata sull’8 delle marche e il marito commenta: "Lei mi ha svoltato la vita, quindi va bene". Nel pacco però ci sono 100mila euro e il Dottore fa un’offerta al ribasso di 8mila euro, ovviamente rifiutata. Nel gran finale si ritrovano con 50 euro da una parte e 30mila dall’altra, e Franco è molto combattuto quando il Dottore gli offre il cambio, perché tiene al 16 ma allo stesso tempo non ha mai preso un pacco rosso da quando è ad Affari Tuoi. "Io la prendo come una sfida, come a dire ‘tenetevelo pure perché tanto ci sono i 50 euro’" dichiara la moglie. Alla fine, di comune accordo decidono di rifiutare il cambio e di prendersi una pizza d’asporto con i 50 euro, se dovesse andare male ovviamente. Potranno permettersi il viaggio di nozze? Al termine della partita però la beffa: nel 16 ci sono solo 50 euro e Franco conclude dicendo "e vabbè, doveva andare così…".

