Affari Tuoi, De Martino rimanda le ferie e beffa Amadeus: cambia la programmazione Il game show macina-ascolti di Rai 1 potrebbe allungarsi fino a metà luglio per continuare a dominare in access prime time contro il nuovo show di Nove, The Cage – Prendi e Scappa.

Affari Tuoi si allunga. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il game show condotto da Stefano De Martino proseguirà fino a metà luglio. A contrario degli scorsi anni (nell’era targata Amadeus il programma terminava nella prima settimana di giugno), Rai avrebbe deciso di puntare ancora di più sul programma macina-ascolti dell’access prime time, che chiuderebbe i battenti in piena estate per poi lasciare spazio alle consuete repliche e alle ‘teche’ della tv pubblica. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.

Affari Tuoi fino a luglio: la decisione Rai su Stefano De Martino

Il dominio incontrastato è iniziato lo scorso settembre, ma la Rai avrebbe scelto di non dare tregua alla concorrenza e di continuare a puntare su Affari Tuoi. Stando a quanto rivelato da DavideMaggio, infatti, la tv di Stato avrebbe deciso fare proseguire il game show di punta dell’access prime fino a metà luglio. La decisione sarebbe "al vaglio" e per Stefano De Martino si prospetterebbe così una "estate brevissima" prima di tornare al timone del programma a settembre. Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale, la Rai non solo vorrebbe scommettere ancora di più su De Martino, vero e proprio mattatore di questa stagione televisiva alla guida di Affari Tuoi (che continua a dominare contro Striscia la Notizia e a volare spesso e volentieri intorno alla soglia dei 6 milioni di spettatori). Dietro la scelta di prolungare il programma ci sarebbe anche l’intenzione di ‘frenare’ il vecchio nemico-amico Amadeus, che su Nove debutterà proprio in estate al timone del nuovo show The Cage – Prendi e Scappa.

Amadeus su Nove e la possibile concorrenza in access

Negli ultimi anni – nell’era targata Amadeus – Affari Tuoi ha chiuso i battenti nella prima settimana di giugno per lasciare spazio alle repliche e alle ‘teche’ Rai ma la stagione 2025/26, dunque, potrebbe allungarsi di addirittura più di un mese. L’intenzione sarebbe proprio quella di stoppare ‘Ama’ (oggi in forza a Nove), che in estate cercherà il rilancio in access prime time dopo i numeri tutt’altro che esaltanti di Like a Star, che la scorsa settimana ha debuttato in prima serata con un deludente 2,4% di share e neanche mezzo milione di spettatori dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Intanto, però, non si fermano le voci su un suo possibile futuro lontano dal circuito Discovery, con il corteggiamento Mediaset e il vecchio amico Fiorello pronto ad accoglierlo a braccia aperte in Rai.

